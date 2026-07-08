Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Майже ₴44 млн за пів року: підсумки продажу лотів на вилов риби через «Прозорро.Продажі»

За підсумками першого півріччя 2026 року загальна вартість лотів на право промислового вилову водних біоресурсів, реалізованих через систему "Прозорро.Продажі", становила майже 44 млн грн.

Про це повідомляє Державне агентство з розвитку меліорації, рибного господарства та продовольчих програм

Із загальної суми понад 41,5 млн грн буде спрямовано до місцевих бюджетів, а майже 2,5 млн грн, отриманих завдяки зростанню стартової вартості лотів під час електронних аукціонів, використають для відновлення іхтіофауни водойм.

Станом на початок липня в електронній системі "Прозорро.Продажі" проведено 179 аукціонів із продажу права на промисловий вилов водних біоресурсів у 2026 році.

За їхніми результатами укладено 179 договорів, що становить 72,8% від загальної кількості сформованих на 2026 рік лотів на право спеціального використання водних біоресурсів у рибогосподарських водоймах та їхніх частинах.

Із них:

  • у Кременчуцькому водосховищі ‒ 50 договорів (84,7% від сформованих на 2026 рік);
  • у Кам'янському водосховищі ‒ 26 (81,3%);
  • у Канівському водосховищі ‒ 21 (77,8%);
  • у пониззі річки Дністра (з озерами, рукавом Турунчук) та Дністровському лимані ‒ 16 (94,1%);
  • на річці Дунаї ‒ 15 (93,8%);
  • у Дніпровсько-Бузькій гирловій системі ‒ 13 (37,1%);
  • у Київському водосховищі ‒ 9 (60%);
  • у Дніпровському водосховищі ‒ 9 (81,8%);
  • у Тилігульському лимані ‒ 9 (90%);
  • у Березанському лимані ‒ 5 (62,5%);
  • на річці Дніпрі в межах Чернігівської області ‒ 4 (50%);
  • на річці Десні з озерами в межах Чернігівської області ‒ 2 (25%).

    • Загалом на 2026 рік сформовано 246 лотів на право промислового вилову водних біоресурсів 
    За матеріалами: БізнесЦензор
     

    ТЕГИ

    Курс НБУ на сьогодні
     
    		 за
    		 курс
    		 uah
    		 %
    USD
    		 1
    		 44,5098
    		  0,0540
    		 0,12
    EUR
    		 1
    		 50,8836
    		  0,0140
    		 0,03

    Курс обміну валют на сьогодні, 09:26
      куп. uah % прод. uah %
    USD 44,2343  0,11 0,25 44,7065  0,09 0,20
    EUR 50,5861  0,14 0,27 51,1891  0,14 0,27

    Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
      куп. uah % прод. uah %
    USD 44,3800  0,00 0,00 44,4200  0,00 0,00
    EUR 50,7707  0,00 0,00 50,7987  0,00 0,00

    ТОП-НОВИНИ

    ПІДПИСКА НА НОВИНИ

     

    Бізнес