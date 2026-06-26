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Понад €330 млн допомоги: Британія підтримає відновлення й енергобезпеку України
08:58 26.06.2026 |
Лондон виділить пакет на майже 290 мільйонів фунтів стерлінгів (близько 336,5 мільйона євро) для підтримки відбудови та енергетичної безпеки України. Про відповідну заяву міністерки закордонних справ Іветт Купер на Конференції з відновлення України в Ґданську повідомляє британський уряд 25 червня.
«Безпека України є життєво важливою для самої Великої Британії, і підтримка України сьогодні означає процвітаючого партнера для Великої Британії в майбутньому», - йдеться в заяві.
Зокрема, очікується, що пакет включатиме підписання угоди на 210 мільйонів фунтів стерлінгів для постачання ядерного палива від британської Urenco для української компанії «Енергоатом» - цю допомогу Британія анонсувала раніше.
«Угода також сприятиме розвитку британської економіки, оскільки Urenco працевлаштовує понад 650 осіб у Великій Британії, а її Честерський майданчик підтримує понад 4500 робочих місць по всій Великій Британії в ширшому ланцюжку поставок», - повідомляє уряд.
Також фінансування піде на нові схеми модернізації системи правосуддя України, щоб допомогти побудувати системи, які притягнуть до відповідальності винних у воєнних злочинах та зможуть боротися з корупцією для підвищення справедливості та прозорості.
«Справедливий і міцний мир є терміновим і не підлягає обговоренню. Але Україні потрібна довгострокова підтримка як для подолання конфлікту, так і для відбудови в майбутньому. Саме тому на цьогорічній Конференції з відновлення України ми оголошуємо про багатомільйонний пакет допомоги для енергозабезпечення будинків та критично важливої інфраструктури України, підтримки її бізнесу та сприяння покращенню освіти та правосуддя», - йдеться в коментарі Купер.
Віцепрем'єр-міністр Девід Леммі заявив, що Лондон підтримає міцний мир в Україні не лише військовою підтримкою, а й колективними зобов'язаннями щодо відбудови громад і зміцнення інституцій:
«Перемоги України на полі бою мають бути підкріплені підтримкою відбудови. Велика Британія стоїть разом з Україною як справжні партнери заради свободи - допомагаючи залучати рекордні інвестиції, підтримувати відновлення та гарантуючи, що український народ може дивитися в майбутнє з безпекою та надією».
Поміж іншого, урядова організація British International Investment («Британські міжнародні інвестиції») надасть до 65 мільйонів фунтів стерлінгів на відновлювану енергетику та банківський сектор в Україні разом з Європейським банком реконструкції та розвитку. Інвестиції передбачають будівництво двох нових вітрових електростанцій та надання підтримки українському бізнесу через банк «Львів».
Уряд Сполученого Королівства розраховує на участь британських компаній у проєктах реконструкції по всій Україні, в тому числі модернізації аеропорту Львова й шкіл у Вінницькій області.
Пресслужба уряду зазначає, що підтримка Лондоном України відбувається в «тісному партнерстві з Польщею»:
«Польща відіграє вирішальну роль у забезпеченні отримання Україною військового та оборонного обладнання, необхідного для передової, шляхом обробки 90% матеріалів, що фінансуються союзниками, до того, як вони перетинають кордон».
Конференція з відновлення України (URC-2026) має початися в польському Ґданську 25 червня. Українську делегацію очолює прем'єр-міністерка Юлія Свириденко. Президент України Володимир Зеленський мав брати участь у конференції, але на тлі напруженості в стосунках із очільником Польщі Каролем Навроцьким його присутність зрештою була скасована.
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