Что хорошего может быть в том, чтобы во всеуслышание заявлять о своих самых ужасных провалах и промахах?

Участники движения за публичное признание неудач готовятся к мероприятию в бразильском Порту-Алегри.

Оказывается, много чего. Обозреватель BBC Capital решил поближе познакомиться с движением за публичное признание неудач (да-да, есть такое!).

Движение родилось на встрече пяти друзей в одном из баров Мексики пять лет назад.

Все началось с откровенного разговора. Попивая мескаль, друзья заметили, что всегда обсуждали между собой только успехи, но никогда не упоминали о неудачах.

Это привело к многочасовому разговору о том, какую пользу может принести открытый и бескомпромиссный рассказ о неудачах.

Они решили организовать мероприятие, на котором люди смогли бы поговорить о своих промахах без каких-либо ограничений, и дали ему соответствующее название "Вечер факапов", Fuck Up Nights (fuck up англ. грубый сленг - крутой облом, облажаться. - Прим. переводчика).

Мероприятия, на которых подробно разбирают неудачи, проводятся по всему миру. Эта встреча под открытым небом проходит в Мехико

Мероприятие проходит в определенном формате: три или четыре предпринимателя в течение семи минут представляют презентацию о своих провалах, используя до 10 изображений.

После каждой презентации проводится беседа в форме вопросов и ответов, а за ней следует неформальное общение за выпивкой.

Цель этих мероприятий - помочь людям избавиться от чувств горечи, стыда и вины, связанных с неудачами, дать им возможность поделиться своими историями в дружелюбной обстановке, проанализировать различные случаи и определить, что можно было сделать по-другому.

"Неудачи бывают у всех, - говорит Янник Квик, глава группы компаний. - Вряд ли кто-то может сказать, что он - исключение".

"Это был один из самых важных разговоров на тему бизнеса, и мы решили повторить его, пригласив побольше друзей", - вспоминает сооснователь организации Летиция Гаска.

Кроме того, она возглавляет The Failure Institute ("Институт неудач") - научно-исследовательское подразделение, которое занимается изучением мировых тенденций в области восприятия неудач.

Серия мероприятий, которые основатели поначалу считали своим хобби, быстро приобрела глобальный масштаб - во многом благодаря социальным сетям.

Спустя всего два месяца подобные встречи проводились уже в 15 городах. А сегодня это движение охватывает более чем 200 городов в 75 странах мира.

Мероприятия посещают сотни людей, а на некоторые из них, в том числе во Франкфурте и Мехико, приходят тысячи.

Аудитория в литовском Вильнюсе готова выслушать очередную историю неудачи

Янник Квик говорит, что наибольшим успехом такие встречи пользуются в странах, где люди не привыкли говорить о неудачах - например, в Японии, Германии и Мексике.

По мере расширения движения организаторам приходилось адаптировать его к местным условиям.

Так, например, в мусульманских и некоторых других странах пришлось заменить название на его аббревиатуру FUN, так как использование ненормативной лексики здесь считается нарушением закона, не говоря уже о социальных и культурных нормах.

По его словам, несмотря на культурные различия, обществу нужно место, где о неудачах можно будет рассказывать свободно и открыто, не боясь осуждения со стороны общественности и семьи.

"Существует масса знаний, которыми никто не делится, и огромный опыт, который может помочь людям, попавшим в аналогичную ситуацию, - отмечает он. - Более того, всё это может стать источником вдохновения".

Быстрый провал, частый провал, красивый провал

Тенденция публичного обсуждения неудач уже появлялась в мире стартапов, но на другие сферы она распространялась не так быстро.

В 2009 году в Сан-Франциско была организована однодневная конференция для основателей стартапов под названием Failcon. Ее целью было подготовить начинающих бизнесменов к неудачам и научить извлекать из них пользу.

Однако, как заявил газете New York Times автор идеи Касс Филипс, вскоре мероприятию пришлось сменить формат, потому что в этой отрасли и без того только и делают, что говорят о неудачах.

Сейчас в моде похороны стартапов, и многие считают своим долгом разобрать неудачу собственного стартапа по косточкам.

Многие считают США местом, где провалы не принято скрывать, однако за пределами таких инкубаторов для стартапов, как Кремниевая долина в Калифорнии и Боулдер в Колорадо (где действует принцип "быстрый провал, частый провал" и даже, с недавних пор, "красивый провал"), неудачи воспринимаются гораздо более консервативно.

"На остальной территории Штатов людям приходится так же несладко, как и в других странах", - подчеркивает Квик.

Сторонники публичного признания неудач считают, что - независимо от страны - восприятие своих провалов как жизненных уроков может сделать человека более сильным и стойким.

"Благодаря неудачам мы приобретаем стойкость. Вряд ли это может послужить утешением, но вы можете сказать себе: "У меня все в порядке, я все еще в строю, вот чему я научился, и вот почему терпеть неудачи так важно - без них ничему не научишься", - отмечает Шелл из Уортонской школы.

"Мы принимаем этот процесс [поражений и выхода из них], отдаем ему должное и рассказываем о нем другим", - говорит он.