Після 14 років Jaguar Land Rover згорнула виробництво в Китаї

Британська автомобільна компанія Jaguar Land Rover завершила свій 14-річний експеримент із локалізації виробництва у Китаї. З липня 2026 року дилерська мережа компанії припинила закуповувати всі моделі місцевого виробництва, повідомляє Car News China.

Останнім локально виробленим автомобілем став Range Rover Evoque L, який на початку липня продали в одному з дилерських центрів у Пекіні. За словами продавців, якщо після виходу на китайський ринок у 2011 році модель продавалася з націнкою, то під час фінального розпродажу її вартість впала до менш ніж 180 000 юанів ($25 100).

Рішення компанії стало наслідком різкого падіння продажів. Якщо у 2017 році Jaguar Land Rover реалізувала в Китаї 146 400 автомобілів, то у 2025 році цей показник скоротився приблизно до 26 000.

Компанія не змогла вчасно оновити модельний ряд і адаптуватися до швидкого переходу китайського ринку на електромобілі та гібриди, зазначає видання. Локальні моделі, зокрема Evoque L і Discovery Sport, поступилися конкурентам, таким як Aito, Nio, Li Auto та Zeekr, які зробили ставку на електрифіковані силові установки, сучасні мультимедійні системи та цифрові технології.

Ситуацію також погіршила політика продажів. За даними Jiemian News, дилери були змушені закуповувати значну кількість автомобілів місцевого виробництва, щоб отримати доступ до прибутковіших імпортних Range Rover. Через слабкий попит вони продавали локальні моделі зі значними знижками, втрачаючи в середньому близько 30 000 юанів ($4200) на кожному автомобілі.

Надалі Jaguar Land Rover планує зосередитися на продажу імпортних моделей Range Rover, Defender і Discovery. У зв'язку з цим компанія, як очікується, скоротить дилерську мережу в Китаї з менш ніж 90 до 40-50 центрів.

Колишній завод Jaguar Land Rover у Чаншу тим часом переобладнують для нового спільного проєкту з Chery. У межах угоди, укладеної у 2024 році, партнери відроджують бренд Freelander як окрему марку електромобілів.

Нові моделі використовуватимуть китайські технології та ланцюги постачання, зокрема системи автономного керування Huawei, а дебют першого автомобіля запланований на другу половину 2026 року.