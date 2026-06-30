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Технології для оборони й цивільного сектору: ЄС та Україна запускають програми на €343 млн
09:51 29.06.2026 |
Єврокомісія, Міноборони України та уряди Франції і Фінляндії уклали угоди, спрямовані на розширення промислових спроможностей у сфері технологій подвійного призначення та оборонної промисловості.
Як передає Укрінформ, про це повідомило Міноборони.
Зазначається, що домовленості передбачають надання €343 мільйонів у вигляді гарантій Європейського Союзу та грантів змішаного фінансування. Підписання угод відбулося під час Конференції з відновлення України у Гданську.
Очікується, що нові інструменти дадуть змогу залучити понад €700 мільйонів у виробництво безпілотних літальних апаратів і систем протидії дронам, наземних роботизованих комплексів, авіаційну галузь, передові навігаційні та комунікаційні технології, а також інші стратегічні галузі.
Важливим є те, що інвестиції охоплюють не окремі продукти, а цілісний технологічний контур сучасної оборони.
Як зауважили в оборонному відомстві, фінансування здійснюватиметься в межах другого компонента програми Ukraine Facility. Він включає Інвестиційну рамкову програму для України, створену для залучення державних і приватних інвестицій. Її бюджет становить €9,5 мільярда, зокрема €7,8 мільярда гарантій і €1,7 мільярда грантів змішаного фінансування.
Із осені 2025 року реалізація Інвестиційної рамкової програми зосереджена, зокрема, на технологіях подвійного призначення та стратегічних галузях.
Крім того, польський державний Bank Gospodarstwa Krajowego та український виробник безпілотних систем Skyfall підписали меморандум про взаєморозуміння щодо фінансування інвестицій у розширення виробничих спроможностей компанії.
Фінансування в межах другого компонента програми Ukraine Facility допоможе Skyfall задовольнити попит, що зростає, і сприятиме інтеграції компанії до європейської промислової та технологічної бази.
Раніше Єврокомісія та Міноборони започаткували співпрацю у сфері інвестування в інноваційні та проривні технології. Угода передбачає запуск комплексної фінансової програми загальним обсягом €161 мільйон.
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