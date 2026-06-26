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АНАЛІТИКА

Фінансова підтримка України: Світовий банк надасть $3,39 млрд — заява Свириденко

Міністерство фінансів України і Світовий банк уклали угоду на 3,39 мільярда доларів, повідомляє прем'єр-міністерка Юлія Свириденко 25 червня.

За її словами, пакет домовленостей уклали на полях конференції в Ґданську в межах Першої Програми політики розвитку робочих місць та зростання приватного сектору (DPO).

«Сьогодні подякувала президенту Світового банку Аджаю Банзі за багаторічну підтримку України. Кошти будуть спрямовані на підтримку макрофінансової стабільності України та фінансування пріоритетних видатків державного бюджету», - уточнила голова уряду.

Зокрема, угода передбачає:

  • 1,04 мільярда доларів позики на політику розвитку, з них 500 мільйонів забезпечені гарантією Великої Британії, ще 540 мільйонів - гарантією Японії
  • 2,35 мільярда грантового фінансування від Фонду F.O.R.T.I.S. Ukraine FIF

    • Свириденко зазначила, що домовленості стали можливими завдяки великій роботі над реформами. Україна виконала умови програми, ухваливши 13 законів і сім підзаконних актів. Йдеться про рішення в сферах публічних закупівель, факторингу, інтеграції енергоринку з Євросоюзом, розвитку аграрного сектору, ветеранського підприємництва, житлової політики, дошкільної та професійної освіти, а також відновлення системи моніторингу парникових газів.

    Вона додала, що обговорила з Бангою наступний етап партнерства. Сторони працюють над концепцією «Економіки майбутнього» - стратегією, яка має визначити вигляд української економіки після завершення війни. Також серед пріоритетів співпраці - житлова політика та приватизація.

    За оцінкою голови Світового банку, на відбудову України впродовж наступного десятиліття знадобиться понад 580 мільярдів доларів.
    За матеріалами: www.radiosvoboda.org
     

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