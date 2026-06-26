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АНАЛІТИКА

Наступні €100 млрд для України: в ЄС анонсували жорсткі вимоги до фінансування

Європейська комісія планує зберегти вимоги щодо реформ у наступному періоді фінансування України.

Про це розповіла керівниця української служби у складі ЄК (DG ENEST) Анна Ярош-Фріс на конференції URC 2026 у Гданську, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

Ярош-Фріс нагадала, що чинна програма підтримки України, зокрема у форматі "Плану України", завершується наприкінці 2027 року, тож з 2028-го ЄС має ухвалити новий бюджетний план, і це стосується не лише українського фінансування. "ЄС зараз входить у дуже гарячий період обговорення свого наступного багаторічного бюджету", - нагадала вона.

Очільниця української служби наголосила, що Єврокомісія виступає за виділення значного фінансування для України, і вже зробила пропозицію щодо наступного бюджету, що включає це бюджетування.

"Ми запропонували значний пакет підтримки України - близько 100 млрд євро на наступний бюджетний період (2028-2034 роки), і ці гроші будуть обумовлені виконанням вимог щодо реформ", - заявила вона.

Посадовиця наголосила, що зв'язок між реформами і фінансуванням є принциповою позицією. "Ми маємо чітке бажання держав членів детально за цим слідкувати", - додала вона.

"Фонди ЄС будуть більше і більше пов'язані з реформами і з питаннями верховенства права... Тож очікуйте на дуже-дуже жорсткі умови", - наголосила Анна Ярош-Фріс.
За матеріалами: www.eurointegration.com.ua
Ключові теги: ЄС
 

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