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Наступні €100 млрд для України: в ЄС анонсували жорсткі вимоги до фінансування
08:05 26.06.2026 |
Європейська комісія планує зберегти вимоги щодо реформ у наступному періоді фінансування України.
Про це розповіла керівниця української служби у складі ЄК (DG ENEST) Анна Ярош-Фріс на конференції URC 2026 у Гданську, повідомляє кореспондент "Європейської правди".
Ярош-Фріс нагадала, що чинна програма підтримки України, зокрема у форматі "Плану України", завершується наприкінці 2027 року, тож з 2028-го ЄС має ухвалити новий бюджетний план, і це стосується не лише українського фінансування. "ЄС зараз входить у дуже гарячий період обговорення свого наступного багаторічного бюджету", - нагадала вона.
Очільниця української служби наголосила, що Єврокомісія виступає за виділення значного фінансування для України, і вже зробила пропозицію щодо наступного бюджету, що включає це бюджетування.
"Ми запропонували значний пакет підтримки України - близько 100 млрд євро на наступний бюджетний період (2028-2034 роки), і ці гроші будуть обумовлені виконанням вимог щодо реформ", - заявила вона.
Посадовиця наголосила, що зв'язок між реформами і фінансуванням є принциповою позицією. "Ми маємо чітке бажання держав членів детально за цим слідкувати", - додала вона.
"Фонди ЄС будуть більше і більше пов'язані з реформами і з питаннями верховенства права... Тож очікуйте на дуже-дуже жорсткі умови", - наголосила Анна Ярош-Фріс.
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