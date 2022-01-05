Хаос и возможности. Кто и как использует протесты в Казахстане

Владислав Гирман / Деловая столица

Спустя почти 10 лет в казахстанском Жанаозене вновь вспыхнули протесты, которые перекинулись на всю страну. И снова камень преткновения - нефтегазовая отрасль. Если в декабре 2011 г. нефтяники требовали справедливого повышения зарплаты, то с 2 января 2022-го катализатором протестов стало решение властей отменить госурегулирование цен на сжиженный газ. Что в одночасье спровоцировало двукратное его подорожание - с 60 до 120 тенге.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев не тянул кота за хвост. Видимо, учел опыт Беларуси и попытался сбить пламя протестной активность. Поэтому к демонстрантам начали выходить представители власти на местах, а в ночь на 5-е января в отставку ушел премьер Аскар Мамин, а вместе с ним, согласно конституции, и все правительство.

Токаев все шишки сгрузил премьеру, министру энергетики и двум компаниям - "Қазмұнайгаз" и "Қазақгаз". Мол, не учли, не подумали, что отмена госурегулирования приведет к стремительному скачку цены на сжиженный газ.

Президент возложил "особую вину за допущение протестной ситуации" в связи с повышением цен на сжиженный газ на правительство - в частности, на министерство энергетики. А также на компании "Қазмұнайгаз" и "Қазақгаз".

"Не предусмотрены механизмы ограничения роста цен в ходе электронных торгов. В результате министерство энергетики не смогло оперативно среагировать и приостановить электронные торги", - пояснил Токаев.

В общем. Госрегулирование цен на топливо (сжиженный газ, бензин, дизель) вернули, хотя Токаев и подчеркнул, что сказка долго продлится: "постоянно продавать себе в убыток не будет".

Но помимо мер, касающихся топлива, власть попыталась соблазнить сограждан рядом "плюшек" в виде госрегулирования цен на социально значимые продукты питания; моратория на рост тарифов ЖКХ, подготовить субсидирование арендной платы на "вторичке" для уязвимых категорий населения.

Щедро? Да. И Токаев мог бы праздновать победу. Только вот протесты не завершились. Ни кнут в виде чрезвычайного положения и комендантского часа, ни вышеперечисленные пряники не смогли нивелировать протесты в полной мере. Поначалу численно они сократились. Но уже спустя несколько часов вспыхнули с новой силой.

На момент написания материала из Казахстана приходит просто-таки лавина сообщений о том, как протестующие штурмом берут акимат в Алматы, вступают в столкновения с правоохранительными органами по всей стране. Чтобы хоть как-то помешать координации действий, провайдерам дали команду отключить интернет. При этом параллельно появилась информация о массовом бегстве чиновников на бизнес-джетах за рубеж.

Ввиду той стремительности, с которой разворачиваются события, сложно спрогнозировать, как будет действовать власть в ближайшие несколько дней. Попытается ли Токаев снова успокоить протестующих новыми уступками, или же наблюдаемые ныне столкновения между полицией (с применением спецсредств, включая водометы) приобретут действительно массовый характер с летальными случаями. Вплоть до повторения сценария в Жанаозене.

Хотя стоит отметить, что и до сегодняшнего обострения в ряде городов силовики переходили на сторону протестующих, а в Алматы, где демонстранты взяли штурмом мэрию, как сообщается, происходит своего рода "бегство" правоохранителей.

Правда все равно аналогично пока неясно, как будет в таком случае вести себя основная протестная масса. У них нет на данный момент узнаваемых и "раскрученных" лидеров, а оппозицию Елбасы годами прижимал к ногтю. Потому-то вполне возможно, что в обоих сценариях - примирение и принуждение - они могут пойти на попятную.

Другой вопрос - как это отразится на региональной политике. И кто может выиграть и проиграть в итоге.

Москва наблюдает. И все?

Изначально акции протеста в Казахстане носили исключительно социально-экономический характер. После в коктейль замешали политические требования - ту же отставку правительства.

Текущую ситуацию сложно назвать стабильной или хотя бы прогнозируемой. Она скорее близка к излюбленному в России состояния хаоса, открывающего массу возможностей. Было бы странно, если бы Кремль просто прошел мимо. Мимо Казахстана, который уж слишком энергично выбирается из зоны влияния России.

Официально Москва заявляет, что проблемы Казахстана тот должен решать самостоятельно.

В то же время некоторые российские говорящие головы из числа карманных политтехнологов со стойким спецслужбистским душком и не менее "ароматных" пропагандистов уже насыщают информационное пространство (на руку им играет отключенный интернет в Казахстане) нужными Кремлю нарративами, оправдывающими потенциальное вмешательство России.

Так, пропагандист Андрей Медведев вступился за сенатора Владимира Джабарова, которого раскритиковали за то, что он не считает события в Казахстане "политическим кризисом". По словам Медведева, это не просто "не политический кризис", а целая "гражданская война": "Когда армия переходит на сторону митингующих, когда в силовиков стреляют, когда правительство в отставке, а глава государства не понимает (очевидно это так), что делать, это не кризис. Это, повторюсь, война. Если не уже сейчас, то завтра. Не будет Казахстан прежним".

Пропагандист очевидно преувеличивает. Но делает это намеренно. Сейчас задача Кремля определенно состоит в максимальной демонизации происходящего, что открыло бы перед ним некоторые двери в Центральную Азию.

"Гражданская война" в Казахстане как концепт - отличная причина предложить братскому Казахстану свои миротворческие услуги, которыми уже воспользовался Александр Лукашенко, расплатившись за это собственной независимостью. Поводами же для вмешательства может послужить защита двух объектов - космодрома "Байконур" и арендованный МО РФ полигон противоракетного оружия Сары-Шаган.

О чем, собственно, пишет "оппозиционер" и бывший политтехнолог "оппозиционера" Ксении Собчак (дочери покойного шефа Путина) Станислав Белковский, предрекающий появление в Казахстане отрядов ЧВК "Вагнер", подконтрольной "повару Путина" Евгению Пригожину.

Крайне сомнительно, что Назарбаев согласился бы пойти по стопам Лукашенко и принять такую "помощь" от России, которая спорадически подвергала сомнению независимость и право Казахстана на суверенитет. Для этого нужен менее сильный лидер. И Токаев, который после мнимого ухода Елбасы со сцены подходит идеально, не был в полной мере самостоятельным игроком, поскольку Назарбаев оставался де-факто главой страны; но при этом обладает формальной властью, которая, судя по всему, уже не формальная.

Отношения между Назарбаевым и Токаевым, если верить публикациям в прессе, в последнее время стали натянутыми. Журналист Дмитрий Гладко, к примеру, писал, что между ними "пробежала черная кошка" и оба лидера даже на саммит СНГ летали по отдельности.

Подтверждением тому может служить заявление Токаева относительно компаний "Қазмұнайгаз" и "Қазақгаз", которые он винит в скачке цен на сжиженный газ.

Что касается "Қазақгаз", то о ней вообще мало информации в открытых источниках. Она вроде как была ликвидирована в 1997 г., но исходя из слов Токаева, существует и ныне.

А с "Казмунайгаз" - все куда занятнее, ведь де-факто долгое время была "кормушкой" для супруга Дариги Назарбаевой, старшей дочери экс-президента, Кайрата Шарипбаева, построившего, согласно расследованию местного филиала "Радио Свобода", довольно мощную бизнес-империю.

Фактически выпад Токаева в адрес структур, на которых зарабатывало окружение Елбасы, говорит о грядущем переделе всего рынка в пользу новых элит, поддерживающих Токаева.

Президент уже анонсировал "полный переход на реализацию сжиженного газа через электронные торговые площадки и биржи" и "оперативное расследование на предмет ценового сговора и иных антиконкурентных действий".

Так что, да, Токаев и Назарбаев скорее всего побили горшки. Если это все не игра в имитацию, призванная снять с Назарбаева ответственность за кризис.

Но вишенка на торте - отстранение Токаевым Назарбаева с поста главы Совета безопасности страны, покуда протестующие уже принимаются сносить памятники Елбасы.

Лишение Назарбаева рычагов влияния в Казахстане и его окончательная политическая пенсия - это не только окно возможностей для Токаева, который вряд ли бы решился посягнуть на престол Елбасы без поддержки сильных друзей извне, в частности России; но и для Кремля тоже.

Если режиму Путина удастся убрать Назарбаева со сцены, а Токаев будет довольно покладистым партнером, то Россия сможет свернуть все движение Казахстана к тотальной независимости от влияния РФ.

Единственное препятствие, как представляется, для реализации этого плана - это сами протестующие.

Дело в том, что белорусский сценарий в Казахстане пока кажется маловероятным, потому как казахи сейчас - не белорусы во время протестов 2020 г. Они не только готовы к активной борьбе с силовиками, которые, к слову, и не все бороться желают; но и не питают таких же теплых чувств к России. Что может послужить Назарбаеву каким-никаким утешением.

Видимо поэтому, судя по последним данным, российское ГРУ прислало свой спецназ, а ФСБ - консультантов по подавлению протестов. Очевидно в помощь Токаеву.

Будут ли они эффективны, увидим в ближайшее время. Но Кремль, в принципе, способен усилить свое влияние в Казахстане, а значит и в Центральной Азии, где после выхода войск США из Афганистана для других игроков, например, для Турции, открылись новые возможности.