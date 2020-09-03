Пустыня на горизонте: Почему обеспечить Крым водой не захочет даже ООН

Тарас Паньо / Depo.ua

Ситуация с водой в Крыму, похоже, будет и дальше ухудшаться. Поскольку оккупационные власти прямо признали, что не собираются ни тратить на решение проблемы существенные ресурсы, ни ограничивать промышленных или военных потребителей воды. Все будет ограничиваться политическими демаршами.

На России так уж заведено, что все хорошие новости населению сообщает президент страны, а плохие вести приносят безымянные чиновники из организаций со сложными для запоминания названиями.

Так случилось и с водой для оккупированного Крыма. Решить вопрос с которой неоднократно обещал Владимир Путин. В последний раз - на открытии участка трассы "Таврида" в Керчи 27 августа.

А через пять дней представители Росводоресурсов, скромно пожелавшие остаться анонимными, заявили, что переброска воды на Крымский полуостров из России - Краснодарского края или Ростовской области - слишком дорогой проект. Кроме того, в этих российских регионах наблюдается "маловодие".

И чтобы за один раз разобраться со всеми фантастическими прожектами "обводнения" Крыма, которые появлялись в российских СМИ с 2014 года, те же чиновники сообщили, что проект опреснения черноморской воды также никто не будет реализовать - из-за дороговизны и сопутствующей экологической опасности. Не полетят над Крымом и самолеты "для вызова дождей", поскольку это также дорого и требует, как минимум, наличия облаков. А подземные воды, которые с помпой и резонансом пытались начать использовать сразу после присоединения Крыма, также требуют очистки и деминерализации, поэтому их использование "надо рассматривать в каждом конкретном случае".

И это на самом деле была довольно мягкая форма констатации того факта, что бессистемное и хищническое использование воды из подземных источников после начала аннексии привело к их загрязнению и засолению. И если в 2014 году скважины ударными темпами бурились, то уже с прошлого года начался массовый ликвидационный тампонаж, то есть перманентное закрытие этих скважин.

Единственное, чем бюрократы из Росводоресурсов смогли помочь жителям полуострова - это советом. О том, что нужно сокращать потребление воды и ее потерю в некачественных водопроводных сетях.

Поэтому теперь жителям оккупированного полуострова, кажется, остается внимательно следить за сложными графиками подачи воды и надеяться на Поклонскую, которая в начале июня направила Верховному комиссару ООН по правам человека письмо с призывом осудить действия Киева, перекрывшего подачу воды в Крым. "Обеспокоенные нации" отреагировали в своей привычной манере, и в конце августа даже порекомендовали Поклонской уточнить, что именно она имеет в виду под "нарушением прав человека" путем ограничения доступа к воде в Крыму.

Впрочем, доказать, что Украина провоцирует некую "гуманитарную катастрофу" на полуострове Поклонской не удастся. Как не удастся это и Леониду Макаровичу Кравчуку, который, забыв о горьком опыте Шмыгаля, тоже заявил, что Украина может возобновить водоснабжение в оккупированный Крым "если там произойдет гуманитарная катастрофа".

Потому что перед тем, как получать какое-то право говорить о "гуманитарной катастрофе", России следует убрать с полуострова 40 с лишним тысяч "лишних" потребителей - российских военнослужащих, вместе с техникой, инфраструктурой и офицерскими женами. Действия этих "потребителей", собственно, и спровоцировали настоящую катастрофу.

А если и это не поможет - то сократить расход воды на промышленные объекты, в частности, "Крымский содовый завод" и "Титановые Инвестиции" из группы олигарха Дмитрия Фирташа. Которые и сейчас потребляют примерно столько же воды, сколько идет на питье и бытовые нужды всех жителей полуострова.

Даже этих простых действий достаточно для того, чтобы во все без исключения крымские города вернуть воду без графика. Не говоря уже о том, что стоит вернуть украденный полуостров Украины - как в следующем сезоне можно будет восстанавливать даже убитое оккупантами сельское хозяйство.

Как-то странно, что этого простого решения "гуманитарной катастрофы в Крыму" упорно не замечает не только Поклонская, но и Кравчук со Шмыгалем. Будем надеяться, что специалисты из ООН окажутся в этом вопросе более прозорливым.