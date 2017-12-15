Повышение учетной ставки существенно не отразится на кредитных и депозитных ставках, но может притормозить рост кредитования - банкиры

Повышение учетной ставки до 14,5% существенно не отразится на депозитных и кредитных ставках, однако может оказать сдерживающий эффект на динамику роста кредитования, считают банкиры, опрошенные агентством "Интерфакс-Украина".

"Повышение учетной ставки может повлиять на ставки краткосрочных ресурсов, для депозитов сроком более одного месяца это влияние не будет ощутимым, так как оно не является прямым. В большей степени депозитные ставки определяются ликвидностью банков, которая сейчас находится на достаточно высоком уровне. Соответственно, спрос банков на привлечение новых депозитов не настолько высок, чтобы конкурировать между собой повышением ставок. Общий тренд постепенного снижения депозитных ставок сохранится в среднесрочной перспективе", - сказал заместитель председателя правления банка "Кредит Днепр" Сергей Волков.

Аналогичной точки зрения придерживается директор департамента казначейства Идея Банка Ярослав Кабин.

"По нашему мнению, возможно небольшое увеличение депозитных ставок, но не более чем на 1-1,5%. На стоимости кредитов это не отразится", - сказал он.

Начальник департамента персональных банковских услуг УкрСиббанка Игорь Левченко также полагает, что увеличение учетной ставки ощутимо не отразится на росте процентных ставок по кредитам и депозитам

"Мое мнение - увеличение учетной ставки особо не отразится на росте процентных ставок по кредитам и депозитам. Возможный сценарий - повышение учетной ставки отразится на доходности ОВГЗ, а это в свою очередь послужит фактором для незначительного роста процентных ставок в государственных банках, так как они являются основными покупателями ОВГЗ. Остальные банки, особенно с европейским капиталом, не будут повышать процентные ставки, в связи с наличием высокой ликвидности", - сказал он.

Эксперты полагают, что второе с конца октября повышение учетной ставки может притормозить наращивание банками кредитования.

"Повышение ставки будет иметь сдерживающий эффект для кредитной экспансии, зачатки которой можно наблюдать в последние месяцы, а реальные депозитные ставки будут и дальше балансировать на грани отрицательных значений. Продолжительность такого состояния будет зависеть от динамики инфляции, однако пока перспективы выглядят не очень радужно", - сказал директор финансового департамента ВТБ Банка Андрей Грищенко.

"Увеличение учетной ставки приведет к увеличению краткосрочных процентных ставок по депозитам и кредитам в гривне. Рост кредитных ставок может привести к уменьшению темпов наращивания кредитного портфеля в гривне в банковской системе Украины", - сказал директор департамента казначейства Пиреус Банка Игорь Якобчук.

Я.Кабин полагает, что рост кредитования в 2018 году составит не более 10%.

"В 2018 году возможен небольшой рост кредитования, но не более чем на 10% показателей 2017 года", - сказал он.

С. Волков, в свою очередь отметил, что кредитная активность банков будет зависеть не только от стоимости ресурсов, но и экономических и регуляторных факторов.

"Что касается кредитных ставок, то в них закладывается не только стоимость ресурсов, но и "плата за риск", которая зависит от экономических и регуляторных факторов. Они в конечном итоге и будут определять динамику кредитной активности банков в 2018 году", - сказал он.

Банкиры не исключают вероятности дальнейшего повышения учетной ставки в начале 2018 года.

Так, Я.Кабин полагает, что в первом квартале будущего года при увеличении инфляционных рисков НБУ может повысить учетную ставку, но не более чем на 0,5 п.п.

"В случае сохранения сложившихся тенденций Нацбанк будет и дальше повышать учетную ставку, но по нашим прогнозам она не превысит 15% в первом квартале 2018 года и будет постепенно снижаться к уровню 10-12%", - сказал он.

С.Волков отметил, что дальнейшие действия регулятора в отношении процентной ставки в конце января будут зависеть от текущих макроэкономических предпосылок и рисков.

"В случае замедления инфляции после прохождения сезонного пика регулятор может пересмотреть ставку в сторону понижения. Пересмотр в сторону повышения возможен в случае необходимости нивелировать дальнейший рост инфляционных факторов - увеличения бюджетных расходов, активизации потребления на фоне повышения социальных стандартов, задержек реализации программы внешнего финансирования, значительных курсовых колебаний", сказал он.

При этом эксперт отметил, что ужесточение монетарной политики регулятора в конце текущего года является своевременной мерой.

"Ужесточение монетарной политики является своевременным, с учетом роста средств на корсчетах банков под конец года, так как оно позволит аккумулировать избытки ликвидности и снизить давление гривневой массы на курс и инфляцию", - сказал он.

И.Левченко также полагает, что НБУ в будущем году может повысить учетную ставку.

"Действия регулятора, направленные на повышение учетной ставки, будут напрямую зависеть от реального состояния экономики и финансового рынка. Сейчас мы наблюдаем низкий рост ВВП и достаточно высокий уровень инфляции. В таких условиях Национальный банк еще может поднимать учетную ставку и в следующем году", - полагает он.

