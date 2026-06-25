Чеські легкомоторні літаки надійшли в Україну для навчання військових пілотів

Україна отримала десять навчально-тренувальних літаків ALTO NG для підготовки військових пілотів. Про це повідомило Міністерство оборони України.

Літаки Україна отримала завдяки Коаліції спроможностей повітряних сил, уряду Чехії та благодійному фонду Dárek pro Putina.

"Поява цих легкомоторних бортів дозволить розгорнути повноцінну навчальну базу всередині країни, кардинально знизити вартість льотної години порівняно з бойовою авіацією та пришвидшити перехід українських льотчиків на складну західну техніку за стандартами НАТО", - йдеться у повідомленні.

У Міноборони зазначили, що літаки ALTO NG оснащені сучасним обладнанням, яке дозволяє майбутнім пілотам відпрацьовувати базові та поглиблені навички пілотування, навігацію, а також процедури зльоту й заходу на посадку за стандартами НАТО.

Крім того, вони використовуватимуться для виконання комплексних процедур, необхідних для подальшого переходу на сучасні західні винищувачі.

"Передача авіаційної техніки відбулася в межах міжнародної солідарності: п'ять літаків надійшли за прямої підтримки уряду Чехії, а ще п'ять - як допомога від чеських громадян через відомий благодійний фонд Dárek pro Putina", - уточнили в МОУ.

Виробником ALTO NG є чеська компанія Direct Fly, що випускає сучасні легкомоторні літаки для навчання пілотів і цивільної авіації.