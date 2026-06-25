Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Чеські легкомоторні літаки надійшли в Україну для навчання військових пілотів

Чеські легкомоторні літаки надійшли в Україну для навчання військових пілотівУкраїна отримала десять навчально-тренувальних літаків ALTO NG для підготовки військових пілотів. Про це повідомило Міністерство оборони України.

Літаки Україна отримала завдяки Коаліції спроможностей повітряних сил, уряду Чехії та благодійному фонду Dárek pro Putina.

"Поява цих легкомоторних бортів дозволить розгорнути повноцінну навчальну базу всередині країни, кардинально знизити вартість льотної години порівняно з бойовою авіацією та пришвидшити перехід українських льотчиків на складну західну техніку за стандартами НАТО", - йдеться у повідомленні.

   У Міноборони зазначили, що літаки ALTO NG оснащені сучасним обладнанням, яке дозволяє майбутнім пілотам відпрацьовувати базові та поглиблені навички пілотування, навігацію, а також процедури зльоту й заходу на посадку за стандартами НАТО.

Крім того, вони використовуватимуться для виконання комплексних процедур, необхідних для подальшого переходу на сучасні західні винищувачі.

"Передача авіаційної техніки відбулася в межах міжнародної солідарності: п'ять літаків надійшли за прямої підтримки уряду Чехії, а ще п'ять - як допомога від чеських громадян через відомий благодійний фонд Dárek pro Putina", - уточнили в МОУ.

Виробником ALTO NG є чеська компанія Direct Fly, що випускає сучасні легкомоторні літаки для навчання пілотів і цивільної авіації.
За матеріалами: oboronka.mezha.ua
Ключові теги: Чехія
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 44,8685
  0,0134
 0,03
EUR
 1
 50,8809
  0,2239
 0,44

Курс обміну валют на сьогодні, 09:39
  куп. uah % прод. uah %
USD 44,6000  0,02 0,04 45,0814  0,00 0,00
EUR 50,7491  0,13 0,25 51,4082  0,18 0,34

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:04
  куп. uah % прод. uah %
USD 44,8500  0,00 0,00 44,8800  0,00 0,00
EUR 50,8912  0,00 0,00 50,9163  0,00 0,00

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес