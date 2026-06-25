Фінансові новини
- |
- 25.06.26
- |
- 16:43
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
|
|
"Коли зачинились одні двері, відкриваються інші, але ми цього часто не помічаємо, втупившись у зачинені двері"
Гелен Келлер
Чеські легкомоторні літаки надійшли в Україну для навчання військових пілотів
15:50 25.06.2026 |
Україна отримала десять навчально-тренувальних літаків ALTO NG для підготовки військових пілотів. Про це повідомило Міністерство оборони України.
Літаки Україна отримала завдяки Коаліції спроможностей повітряних сил, уряду Чехії та благодійному фонду Dárek pro Putina.
У Міноборони зазначили, що літаки ALTO NG оснащені сучасним обладнанням, яке дозволяє майбутнім пілотам відпрацьовувати базові та поглиблені навички пілотування, навігацію, а також процедури зльоту й заходу на посадку за стандартами НАТО.
"Поява цих легкомоторних бортів дозволить розгорнути повноцінну навчальну базу всередині країни, кардинально знизити вартість льотної години порівняно з бойовою авіацією та пришвидшити перехід українських льотчиків на складну західну техніку за стандартами НАТО", - йдеться у повідомленні.
Крім того, вони використовуватимуться для виконання комплексних процедур, необхідних для подальшого переходу на сучасні західні винищувачі.
"Передача авіаційної техніки відбулася в межах міжнародної солідарності: п'ять літаків надійшли за прямої підтримки уряду Чехії, а ще п'ять - як допомога від чеських громадян через відомий благодійний фонд Dárek pro Putina", - уточнили в МОУ.
Виробником ALTO NG є чеська компанія Direct Fly, що випускає сучасні легкомоторні літаки для навчання пілотів і цивільної авіації.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|НБУ і Укрпошта у відкритому конфлікті: що стоїть за вимогою відставки Смілянського
|Суди закривають більшість справ корупціонерів, виявлених НАЗК — ЗМІ
|Росіяни вдарили по трьох цивільних суднах біля Одещини: один моряк загинув, 8 врятовано
|Україна разом із Німеччиною працюватиме над новими системами захисту від балістичних ракет
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Фінансовий контроль родини: прості кроки до стабільності
У РУБРИЦІ
|Чеські легкомоторні літаки надійшли в Україну для навчання військових пілотів
|ЄС оголосив про запуск великого інвестфонду для відбудови України
|НБУ і Укрпошта у відкритому конфлікті: що стоїть за вимогою відставки Смілянського
|Суди закривають більшість справ корупціонерів, виявлених НАЗК — ЗМІ
|600 ракет для захисту неба: Зеленський повідомив про угоду з Німеччиною
|Росіяни вдарили по трьох цивільних суднах біля Одещини: один моряк загинув, 8 врятовано
|Спільний ОПК: Україна та Німеччина разом вироблятимуть НРК «Терміт»
Бізнес
|Тест Starlink Direct to Cell для Viber, WhatsApp і Google Maps став доступним усім користувачам «Київстару»
Найбільший український мобільний оператор "Київстар" оголосив про запуск роботи месенджерів Viber, WhatsApp та застосунку навігації Google Maps через технологію Starlink Direct to Cell (D2C, прямий супутниковий зв'язок зі смартфоном) у режимі Light Data, повідомив президент та СЕО компанії Олександр Комаров
|Стан IT-ринку України: майже 30% компаній є збитковими — дослідження
|Chrome закриває останні “лазівки” для блокування реклами
|Глава Microsoft підтвердив, що Xbox залишалася збитковою чверть століття
|Бум вакансій через ШІ обходить новачків стороною — результати дослідження
|Автогіганти ЄС створили альянс для реалізації плану «Зроблено в Європі»
|Нове пакування чипів від TSMC може знизити їхню вартість — Мін-Чі Куо