Финансовые новости
- |
- 17.09.21
- |
- 10:26
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Создан первый в мире рабочий процессор на основе молекул ДНК
08:38 17.09.2021 |
Вычисления на основе ДНК рассматриваются как одна из технологий, которая изменит технологическую отрасль в будущем. Группа исследователей из Инчхонского национального университета в Южной Корее разработала довольно простой процессор, построенный на базе молекул ДНК. Учёные уверены, что такие чипы в будущем смогут заменить традиционные кремниевые процессоры.
спользование молекул ДНК в технологической сфере рассматривалось в качестве средства хранения информации. Исследователи экспериментировали с ДНК, создавая ёмкие решения для хранения информации. Однако у таких продуктов есть проблемы со скоростью чтения и записи данных. Это связано с тем, что хранение информации в ДНК работает по своеобразному принципу и требует новых подходов к работе с данными. Таким образом, исследователи пришли к выводу, что решением проблемы может стать процессор, основанный на молекулах ДНК, который будет работать по тому же принципу, что и ДНК-накопители. Именно такое устройство представили корейские учёные.
По данным издания The Register, исследователи из Инчхонского национального университета в Южной Корее разработали новую технологию, которая использует молекулы ДНК для простых вычислений. Устройство выполнено в виде чипа, который получил название Microfluidic Processing Unit (MPU). Первый прототип MPU может выполнять базовые операции компьютерной логики, такие как AND, OR, XOR и NOT, которые являются довольно простыми, однако знаменуют огромный скачок вперёд. Раньше для выполнения каких-либо операций с ДНК исследователям приходилось вручную настраивать сложные конфигурации, которые выполнялись в реакционных пробирках. Этот подход был очень медленным и непрактичным. MPU же совершает все вычисления автоматически, используя 3D-принтер. Это снижает сложность и позволяет сделать первый шаг к созданию пригодного для реального использования процессора на основе молекул ДНК.
Исследователи управляли чипом с ПК, хотя, по их словам, делать это можно и со смартфона. Это значит, что для управления им по-прежнему требуются внешние инструменты. Учёные заявляют, что «будущие исследования будут сосредоточены на создании решений для вычисления на полной ДНК, с алгоритмами ДНК и системами хранения на базе ДНК». Исследователи утверждают, что с таким убедительным подтверждением жизнеспособности концепции, как они представили, будущее процессоров на базе ДНК может наступить совсем скоро.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Следствие еще не установило, был ли депутат Трухин за рулем автомобиля во время ДТП – и.о. директора ГБР Сухачев
ТОП-НОВОСТИ
|Тотальная зачистка. Как Путин с Януковичем помогли Зеленскому написать Стратегию информационной безопасности
|«Северный поток-2», возможное отключение SWIFT и другие детали резолюции Европарламента по РФ
|У Зеленского высокий рейтинг благодаря поддержке Запада. Почему же он на него жалуется
|Зачем Кулеба говорит, что Украина больше не верит Западу — интервью с Евгением Магдой
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Передача данных по воздуху с использованием лазеров. Alphabet запустила новый проект Taara
|Кто виновен в «дизельгейте»? Начался суд над менеджерами VW
|Создан первый в мире рабочий процессор на основе молекул ДНК
|Xiaomi представила 11-дюймовый планшет Pad 5 с процессором Snapdragon 860 и ценой от 349 евро
|Появилась информация об объёме ОЗУ всех моделей iPhone 13
|Ford и BMW начнут испытания твердотельных аккумуляторов в следующем году
|Наконец-то все владельцы PlayStation 5 могут установить дополнительный внутренний SSD. Вышло второе крупное обновление для приставки
Это интересно
|Microsoft объявила о том, что её аккаунты полностью перестали нуждаться в таком «атавизме», как пароль
|Китай будет отслеживать данные, отправляемые автомобилями за рубеж
|Представлен доступный браслет Realme Band 2 с отслеживанием ЧСС, SpO2, влагозащитой и 90 спортивными режимами
|Коров в Германии учат ходить в туалет. Это поможет снизить парниковый эффект
|Mercedes-Benz может отказаться от универсалов
|Пользователи ПК получили доступ к xCloud через приложение Xbox для Windows 10
|Apple представила Apple Watch Series 7