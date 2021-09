Создан первый в мире рабочий процессор на основе молекул ДНК

Вычисления на основе ДНК рассматриваются как одна из технологий, которая изменит технологическую отрасль в будущем. Группа исследователей из Инчхонского национального университета в Южной Корее разработала довольно простой процессор, построенный на базе молекул ДНК. Учёные уверены, что такие чипы в будущем смогут заменить традиционные кремниевые процессоры.

спользование молекул ДНК в технологической сфере рассматривалось в качестве средства хранения информации. Исследователи экспериментировали с ДНК, создавая ёмкие решения для хранения информации. Однако у таких продуктов есть проблемы со скоростью чтения и записи данных. Это связано с тем, что хранение информации в ДНК работает по своеобразному принципу и требует новых подходов к работе с данными. Таким образом, исследователи пришли к выводу, что решением проблемы может стать процессор, основанный на молекулах ДНК, который будет работать по тому же принципу, что и ДНК-накопители. Именно такое устройство представили корейские учёные.

По данным издания The Register, исследователи из Инчхонского национального университета в Южной Корее разработали новую технологию, которая использует молекулы ДНК для простых вычислений. Устройство выполнено в виде чипа, который получил название Microfluidic Processing Unit (MPU). Первый прототип MPU может выполнять базовые операции компьютерной логики, такие как AND, OR, XOR и NOT, которые являются довольно простыми, однако знаменуют огромный скачок вперёд. Раньше для выполнения каких-либо операций с ДНК исследователям приходилось вручную настраивать сложные конфигурации, которые выполнялись в реакционных пробирках. Этот подход был очень медленным и непрактичным. MPU же совершает все вычисления автоматически, используя 3D-принтер. Это снижает сложность и позволяет сделать первый шаг к созданию пригодного для реального использования процессора на основе молекул ДНК.

Исследователи управляли чипом с ПК, хотя, по их словам, делать это можно и со смартфона. Это значит, что для управления им по-прежнему требуются внешние инструменты. Учёные заявляют, что «будущие исследования будут сосредоточены на создании решений для вычисления на полной ДНК, с алгоритмами ДНК и системами хранения на базе ДНК». Исследователи утверждают, что с таким убедительным подтверждением жизнеспособности концепции, как они представили, будущее процессоров на базе ДНК может наступить совсем скоро.