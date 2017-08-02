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Электрокроссовер Jaguar назвали самым значимым концептом года
10:15 02.08.2017 |
Международная ассоциация International Automotive Media Registry (IAMR) выбрала лучшие концепты 2017 года. Одним из победителей конкурса стал прототип электрического кроссовера Jaguar I-Pace - его назвали самым значимым.
В этом году международное жюри IAMR провело голосование в 16-й раз. Конкурс включил в себя три категории: «Предсерийные концепты», «Концепт-кары», а также «Концептуальные внедорожники». Кроме того, среди них был выбран самый значимый прототип.
Помимо звания наиболее важного концепта, Jaguar I-Pace стал победителем среди предсерийных машин. Он обошел Infiniti QX50, Subaru Ascent и Volkswagen Passat GT.
Среди «обычных» концептов лучшим был назван гиперкар Aston Martin Valkyrie. На это звание претендовали также Cadillac Escala, Chrysler Portal и Nissan V-motion 2.0.
В категории «Концептуальные внедорожники» первое место разделили Genesis GV80 и VW I.D. Buzz. Их соперниками были Lincoln Navigator и Toyota FT-4X.
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