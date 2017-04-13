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Топливно-энергетический комплекс
Toyota построила кроссовер-трансформер
12:22 13.04.2017 |
Компания Toyota представила концепт FT-4X, получивший необычную крышку багажника - она может открываться как целиком вверх, так и двумя створками нараспашку.
Возможно, прототип дает представление о будущем преемнике модели FJ Cruiser, однако в компании не говорят о планах на серийное продолжение и представляют концепт как демонстрацию новых идей.
Построен FT-4X на глобальной модульной архитектуре TNGA и по размерам сопоставим с кроссовером CH-R. Подробностей о силовой установке нет, но известно, что конструкцией модели предусмотрено оснащение четырехцилиндровым мотором в паре с вариатором и полным приводом с «понижайкой».
Подготовкой концепта занимался калифорнийский дизайн-центр марки. Помимо необычной крышки багажника, FT-4X выделяется съемными панелями на кузове между задними колесными арками и крышей - под ними находятся стекла. Панели можно снимать или устанавливать в зависимости от предпочтений владельца.
Вместе с тем в багажнике предусмотрена выдвижная секция (вероятно, для удобства погрузки). Сложенный задний диван образует ровный пол.
Еще в салоне можно подметить спальный мешок, который по умолчанию используется в качестве центрального подлокотника между передними сиденьями, а также множество ящичков для хранения вещей. А блок аудиосистемы (саму «магнитолу») можно вытащить из штатного места и взять с собой в роли бумбокса.
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