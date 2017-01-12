Компания Volkswagen представила прототип электрического минивэна I.D. Buzz, оснащенного системой полного привода. Первый публичный показ концепт-кара состоялся на автосалоне в Детройте.

Полный привод обеспечивают два электрических двигателя суммарной мощностью 369 лошадиных сил, установленные по одному на каждой из осей. Питаются моторы от блока батарей емкостью 111 киловатт-часов, которые вмонтированы в пол прототипа.

С места до 96 километров в час Volkswagen I.D. Buzz разгоняется за пять секунд, а максимальная скорость концепт-кара принудительно ограничена электроникой на 160 километрах в час. Запас хода электрического минивэна составляет 600 километров, а для пополнения запаса батарей на 80 процентов с использованием специального зарядного устройства потребуется полчаса.

В основу прототипа легла модифицированная версия модульной платформы MEB - XL. Стандартная версия этого шасси дебютировала на концептуальном хэтчбеке I.D., который был представлен весной 2016 года на моторшоу в Париже.

В Volkswagen отметили, что платформа MEB позволяет использовать на I.D. Buzz лишь один 268-сильный электрический двигатель, который устанавливается на задней оси. В этом случае в пол концеп-кара может быть интегрирована батарея емкостью 83 киловатт-часа.

Габаритная длина I.D. Buzz составляет 4942 миллиметра, ширина - 1976 миллиметров, а высота - 1963 миллиметра. Колесная база прототипа равна 3299 миллиметрам. Таким образом, концепт-кар на 64 миллиметра короче, на 72 миллиметра шире и на семь миллиметров ниже Volkswagen Multivan. Разница в расстоянии между осями составляет 299 миллиметров в пользу I.D. Buzz.





В перечень оснащения Volkswagen I.D. Buzz вошла и система автономного управления. В беспилотном режиме электроника автомобиля получает информацию от лазерных и ультразвуковых датчиков, радаров, а также камер кругового обзора. При активации беспилотного режима рулевое колесо прототипа убирается в центральную консоль. Автопилот выключается прикосновением к рулю или нажатием на педали газа и тормоза.

I.D. Buzz укомплектовали тремя рядами кресел. Передние сиденья могут разворачиваться против хода движения во время езды на автопилоте, кресла второго ряда трансформируются в столики, а третьего - в кровать.





В перечень оснащения Volkswagen I.D. Buzz вошла система распознавания водителя, проекционный дисплей с эффектом дополненной реальности, камеры вместо боковых зеркал заднего вида, отделка пола деревом, светодиодные фары головного света и 22-дюймовые колесные диски. Помимо этого, минивэн укомплектован двумя багажниками: объем переднего составляет 172 литра, а заднего варьируется в диапазоне от 659 до 4601 литра.

Дату дебюта серийной версии I.D. Buzz в Volkswagen не назвали. Автопроизводитель отметил лишь, что начнет серьезное расширение линейки электрических моделей в 2020 году, а к 2025 году планирует продавать по миллиону электрокаров ежегодно.