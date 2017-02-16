Гиперкар AM-RB 001, совместная разработка компаний Aston Martin и Red Bull, будет оснащаться уникальным двигателем, который специально для этого автомобиля создаст Cosworth. Детальная официальная информация о силовой установке была опубликована впервые.

Новинка получит 6,5-литровый атмосферный мотор V12, который будет работать в паре с семиступенчатой трансмиссией Ricardo. Отдача двигателя не называется, однако ранее говорилось о тысяче лошадиных сил. С такой силовой установкой гиперкар сможет ускоряться с места до 320 километров в час всего за 10 секунд, а на полную остановку с этой скорости потребуется пять секунд.

Карбоновый монокок автомобиля будет поставляться компанией Multimatic, специалистом в области композитных материалов. Хорватская фирма Rimac в этом проекте отвечает за специальный комплект аккумуляторов, которые станут работать как система KERS в Формуле-1, а Red Bull за углепластиковое шасси. Британцы из Wipac создадут для модели светодиодные фары, Alcon и Surface Transforms подготовят тормозные механизмы, а Bosch поставит всю электронику и системы безопасности.

Всего будет выпущено 150 гражданских гиперкаров и еще 25 - трековых. Все дорожные машины, которые стоят около трех миллионов долларов, уже проданы.

Первые AM-RB 001 доберутся до своих владельцев в 2019 году.