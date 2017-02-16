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Топливно-энергетический комплекс
Гиперкар Aston Martin и Red Bull получит уникальный мотор V12
09:17 16.02.2017 |
Новинка получит 6,5-литровый атмосферный мотор V12, который будет работать в паре с семиступенчатой трансмиссией Ricardo. Отдача двигателя не называется, однако ранее говорилось о тысяче лошадиных сил. С такой силовой установкой гиперкар сможет ускоряться с места до 320 километров в час всего за 10 секунд, а на полную остановку с этой скорости потребуется пять секунд.
Всего будет выпущено 150 гражданских гиперкаров и еще 25 - трековых. Все дорожные машины, которые стоят около трех миллионов долларов, уже проданы.
Первые AM-RB 001 доберутся до своих владельцев в 2019 году.
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