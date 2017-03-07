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Топливно-энергетический комплекс
Volkswagen представил купеобразный седан Arteon
10:14 07.03.2017 |
Компания Volkswagen раскрыла купеобразный седан Arteon, который заменит в линейке модель Passat CC. Продажи начнутся летом 2017 года.
Относительно соплатформенного седана «купе» длиннее на 95 миллиметров (4862 миллиметра), на 39 миллиметров шире (1871 миллиметр) и на 29 миллиметров ниже (1427 миллиметров). Колесная база новинки больше на 50 миллиметров (2841 миллиметр). Объем багажника равен 563 литрам. Свободное пространство в отсеке вырастает до 1557 литров при сложенных задних сиденьях.
Дизайн Arteon почти в точности повторяет концепт-предвестник Sport Coupe Concept GTE, показанный в 2015 году. Серийная машина отличается лишь немного другим обвесом, небольшими изменениями оптики и наличием традиционных ручек дверей.
По оформлению салона четырехдверка практически идентична нынешнему «Пассату». Единственным значительным отличием стал дисплей мультимедийной системы.
В базовой версии новинка будет оснащаться круиз-контролем, электрорегулировкой передних сидений в шести направлениях, кожаным рулем и аудиосистемой с восемью динамиками. В «среднем» исполнении появятся подогрев передних кресел и их отделка кожей и алькантарой, а также контрастная прострочка и накладки на педали «под металл».
За доплату для седана будут доступны проекционный дисплей, полностью цифровая приборная панель, 9,2-дюймовый дисплей мультимедийного комплекса и функция управления жестами. В комплектации R-Line у седана, среди прочего, появится «спортивный» руль и другие стилистические особенности.
Arteon получил также богатый набор современных систем безопасности и помощи водителю, включая адаптивный круиз-контроль и систему Emergency Assist, которая автоматически остановит автомобиль у обочины в случае, если водитель потеряет возможность управлять машиной.
В моторную гамму купеобразной четырехдверки вошли три бензиновых и три дизельных мотора. Первые представлены 1,5-литровым агрегатом мощностью 148 лошадиных сил и двухлитровым TSI в 188- и 276-сильной модификациях.
Среди двигателей на «тяжелом» топливе будут предложены двухлитровые моторы мощностью 148, 188 и 236 лошадиных сил. Привод - передний либо полный. Коробки передач - шестиступенчатая «механика» или семидиапазонная DSG.
Выпуск Arteon будет налажен на заводе VW в немецком Эмдене, о ценах информации пока нет.
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