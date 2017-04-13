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Топливно-энергетический комплекс
Премиальный бренд Hyundai построил кроссовер
17:05 13.04.2017 |
Марка Genesis, принадлежащая Hyundai, представила на автошоу в Нью-Йорке предвестника первого в своей линейке кроссовера. Концепт GV80 получил роскошный салон и силовую установку на топливных ячейках.
Дизайн кроссовера демонстрирует будущие изменения во внешнем виде автомобилей Genesis. Отличительными особенностями экстерьера стали необычная «двухэтажная» оптика по кругу, выраженные аэродинамические детали обвеса и безрамочные двери.
Салон новинки отделан кожей, замшей и натуральным деревом. Внутри можно подметить минимальное количество органов управления - взаимодействие с мультимедийным комплексом и прочими системами главным образом осуществляется с помощью сенсорной панели под правой рукой водителя и нескольких клавиш.
На вершине передней панели установлен очень широкий дисплей. Приборная панель тоже по большей части состоит из дисплея, тогда как и для задних пассажиров предусмотрена пара экранов на спинках передних кресел. Салон концепта четырехместный, по всей длине проходит высокий тоннель.
Подробностей о силовой установке в компании не привели. Нет информации также о сроках запуска серийного продолжения GV80. На сегодняшний день модельный ряд Genesis состоит из двух седанов: G80, который представляет собой обновленный вариант Hyundai Genesis, а также флагманского G90, доступного в обычной и удлиненной модификациях.
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