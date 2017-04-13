Марка Genesis, принадлежащая Hyundai, представила на автошоу в Нью-Йорке предвестника первого в своей линейке кроссовера. Концепт GV80 получил роскошный салон и силовую установку на топливных ячейках.

Дизайн кроссовера демонстрирует будущие изменения во внешнем виде автомобилей Genesis. Отличительными особенностями экстерьера стали необычная «двухэтажная» оптика по кругу, выраженные аэродинамические детали обвеса и безрамочные двери.

Салон новинки отделан кожей, замшей и натуральным деревом. Внутри можно подметить минимальное количество органов управления - взаимодействие с мультимедийным комплексом и прочими системами главным образом осуществляется с помощью сенсорной панели под правой рукой водителя и нескольких клавиш.

На вершине передней панели установлен очень широкий дисплей. Приборная панель тоже по большей части состоит из дисплея, тогда как и для задних пассажиров предусмотрена пара экранов на спинках передних кресел. Салон концепта четырехместный, по всей длине проходит высокий тоннель.





Подробностей о силовой установке в компании не привели. Нет информации также о сроках запуска серийного продолжения GV80. На сегодняшний день модельный ряд Genesis состоит из двух седанов: G80, который представляет собой обновленный вариант Hyundai Genesis, а также флагманского G90, доступного в обычной и удлиненной модификациях.