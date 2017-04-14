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Топливно-энергетический комплекс
Subaru приблизила к серии новый большой кроссовер
18:04 14.04.2017 |
Компания Subaru представила на автошоу в Нью-Йорке обновленную версию концепта Viziv-7, сменившую название на Ascent. Так же будет именоваться серийный вариант семиместного кроссовера.
Приблизившийся к серии прототип отличается менее футуристичной оптикой и другим обвесом, а также иными боковыми зеркалами и колесными дисками.
Кроме того, Subaru показала интерьер концептуального кроссовера (салон Viziv-7 не демонстрировался). Здесь ключевыми особенностями стали полностью цифровая приборная панель, сенсорная панель управления стеклоподъемниками и трехспицевый руль опять же с сенсорными клавишами.
Еще одна интересная деталь - большой тачскрин на передней панели, объединяющий дисплей мультимедийного комплекса с блоком управления климатической системой. Интерьер отделан кожей в двух цветах.
Известно, что выпуск нового кроссовера будет налажен в США, на заводе марки в городе Лафайетт. На североамериканском рынке продажи Ascent начнутся в 2018 году. О сроках и возможности появления модели на других рынках, согласно сообщению российской пресс-службы Subaru, информации пока нет.
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