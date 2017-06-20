Lincoln представил свою самую большую и дорогую модель

Компания Lincoln представила удлиненную версию внедорожника Navigator четвертого поколения. Новинка стала самой большой и дорогой машиной в актуальной линейке марки.

Модификация Extended на 30 сантиметров длиннее обычного «Навигатора», габаритная длина такого автомобиля достигает 5,64 метра. Колесная база при этом выросла более чем на 25 сантиметров.

Вместе с тем новинка отличается более крупными задними дверьми и, как отмечается в сообщении Lincoln, самым большим в сегменте запасом места за вторым рядом сидений. Грузовое пространство за третьим рядом кресел в случае с удлиненной версией достигает почти 425 литров.

Продажи обычного «Навигатора» и модификации Extended начнутся в США осенью текущего года. В первом случае цены будут начинаться с 72 тысяч долларов, а во втором - примерно с 81 тысячи.

В топовой комплектации Black Label удлиненный внедорожник будет стоить минимум 96 905 долларов. В списке дополнительного оборудования останутся, например, мультимедийный комплекс для задних пассажиров (еще две тысячи долларов) и передние сиденья с электрорегулировками в 30 направлениях и массажем (плюс 1250 долларов).