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Lincoln представил свою самую большую и дорогую модель
17:51 20.06.2017 |
Компания Lincoln представила удлиненную версию внедорожника Navigator четвертого поколения. Новинка стала самой большой и дорогой машиной в актуальной линейке марки.
Модификация Extended на 30 сантиметров длиннее обычного «Навигатора», габаритная длина такого автомобиля достигает 5,64 метра. Колесная база при этом выросла более чем на 25 сантиметров.
Вместе с тем новинка отличается более крупными задними дверьми и, как отмечается в сообщении Lincoln, самым большим в сегменте запасом места за вторым рядом сидений. Грузовое пространство за третьим рядом кресел в случае с удлиненной версией достигает почти 425 литров.
Продажи обычного «Навигатора» и модификации Extended начнутся в США осенью текущего года. В первом случае цены будут начинаться с 72 тысяч долларов, а во втором - примерно с 81 тысячи.
В топовой комплектации Black Label удлиненный внедорожник будет стоить минимум 96 905 долларов. В списке дополнительного оборудования останутся, например, мультимедийный комплекс для задних пассажиров (еще две тысячи долларов) и передние сиденья с электрорегулировками в 30 направлениях и массажем (плюс 1250 долларов).
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