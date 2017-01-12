Компания Nissan представила на автосалоне в Детройте новый прототип, который получил название Vmotion 2.0. Концепт-кар призван продемонстрировать, как будут выглядеть будущие седаны японского автопроизводителя.

Прототип оснастили системой автономного управления ProPILOT, первая версия которой дебютировала на минивэне Serena. При активации беспилотного режима у прототипа включается подсветка эмблемы автопроизводителя в передней части кузова и диффузора в задней.

Концепт-кар получил открывающиеся в противоположные стороны передние и задние двери, вставки из древесины зебрано на дверях и полу, а также объединенные в один блок цифровую приборную панель и экран мультимедийной системы, управление которой осуществляется через тачпад на центральной консоли.

Прототип оснастили и аудиосистемой Bose UltraNearfiel Speakers, которая может контролировать направление и интенсивность звука для того, чтобы предупреждать водителя о возникновении нештатных ситуаций.





О силовой установке Vmotion 2.0 в Nissan никакой информации не привели.





Последней серийной новинкой компании Nissan стал компактный хэтчбек Micra нового поколения. Модель дебютировала на автосалоне в Париже осенью 2016 года, а в ее основу легла платформа, которая в будущем будет использована при создании следующего Renault Clio. «Микра» получил ряд современных систем безопасности, например, функцию экстренного торможения с возможностью распознавания пешеходов.