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Топливно-энергетический комплекс
Chrysler построил минивэн для миллениалов
17:58 04.01.2017 |
Компания Chrysler совместно с фирмой Panasonic Automotive Advanced Engineering разработала концептуальный минивэн Portal. Прототип, дебютировавший на выставке потребительской электроники CES, предназначается миллениалам - людям, родившимся в конце 1980-х-начале 1990-х годов (поколение Y).
Электрический концепт-кар оснастили системой распознавания голосов и лиц людей, находящихся внутри. Электроника автомобиля способна узнавать того или иного человека и самостоятельно подстраивать некоторые функции под его предпочтения. Например, подбирать музыку или устанавливать оптимальную температуру.
Помимо этого, установленные внутри автомобиля камеры можно использовать, например, для селфи - снимки будут сразу отправляться на мобильные гаджеты пассажиров. Плюс ко всему, эти камеры следят за направлением взгляда водителя. Поэтому электроника может самостоятельно подстраивать яркость подсветки для уменьшения нагрузки на глаза, а при возникновении опасности на дороге показывать предупреждение там, куда смотрит водитель.
Концепт-кар также умеет помогать водителю и пассажирам планировать маршрут исходя из предпочтений каждого из людей. Например, подобрать ресторан на пути, который понравится всем.
Chrysler Portal укомплектовали двумя дисплеями. Первый располагается в верхней части центральной консоли. Этот экран разделен на три сегмента. Правый отведен под приборную панель, центральный - под навигацию и систему кругового обзора, а левый - под развлекательные функции.
Прототип оснащен и системой автономного управления, которая предполагает обмен информацией с объектами дорожной инфраструктуры и другими автомобилями.
В движение Chrysler Portal приводится при помощи электрического двигателя, который питается от комплекта литий-ионных аккумуляторов емкостью 100 киловатт-часов. Максимальный запас хода прототипа составляет чуть более 400 километров. При помощи специального зарядного устройства пополнить запас хода на 150 километров можно за 20 минут.
О планах по выпуску серийной версии «Портала» в Chrysler никакой информации не привели.
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