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Фонд енергетичної підтримки при Енергетичному співтоваристві оголосив закупівлю газових турбін для України

Фонд енергетичної підтримки при Енергетичному співтоваристві оголосив закупівлю газових турбін для України

 

Фонд енергетичної підтримки при Енергетичному співтоваристві оголосив про закупівлю газових турбін для України. Закупівлю проводить проєкт "Енергетична безпека", що фінансується Агентством розвитку США USAID і реалізується компанією Tetra Tech. Про це йдеться на сайті Енерготовариства.

Після прицільних ракетних обстрілів енергетичної інфраструктури в Україні загострилася проблема виробництва та балансування енергетичної системи. Потенційним рішенням український уряд бачить інтеграцію пікових газотурбінних електростанцій до Об'єднаних енергетичних систем України.

Ці турбіни допомагають у реалізації багатьох цілей, включно з полегшенням запуску вже наявних електростанцій після аварії, покриття пікових навантажень і забезпечення резервного живлення для критичної інфраструктури, йдеться у повідомленні.

Крім того, вони пропонують тимчасові можливості управління для пом'якшення ризиків, пов'язаних зі збоями в безпеці електропостачання в умовах тривалої воєнної агресії Російської Федерації проти України.

Фахівці, які експлуатують газотурбінні установки та мають досвід їх будівництва, запевняють, що за відсутності регуляторних та законодавчих перепон, саме будівництво станції на 5 МВт займає близько двох місяців.

"Сьогодні ми повинні стратегічно розвернутися у зворотний бік та будувати розосереджену по країні генерацію", - казав радник прем'єр-міністра України та член Наглядової ради НЕК "Укренерго" Юрій Бойко в інтерв'ю виданню Енергобізнес.

Мала розподілена генерація - це багато невеликих електростанцій, які видають електроенергію не в магістральну мережу Укренерго, а в підстанції обленерго, яких кілька тисяч. Знищити ракетами та навіть дронами таку велику кількість об'єктів неможливо.

"Бо значно легше уразити одну велику електростанцію та вибити з енергосистеми одразу значний обсяг потужності, ніж знищити той самий обсяг потужності, атакуючи сотні невеликих установок у різних регіонах", - зазначав Бойко.

Довідка

Газова турбіна (фр. Turbine від лат. Turbo - вихор, обертання) - це тепловий двигун безперервної дії, на лопатях якого енергія стисненого і нагрітого газу перетворюється на механічну роботу на валу.

Energy Community (Енергетичне співтовариство) - це міжнародна організація, що охоплює країни Євросоюзу і треті країни. Штаб-квартира Енерготовариства розташована у Відні, Австрія. Метою діяльності організації є розширення енергетичного ринку Євросоюзу на країни Південно-Східної Європи та на інші.

Фонд енергетичної підтримки України створено у квітні 2022 року з метою надання фінансової допомоги для відновлення критично важливої ​​енергетичної інфраструктури, пошкодженої внаслідок російських атак, і забезпечення подальшої функціональності енергетичного сектору. Він працює у співпраці з Проєктом енергетичної безпеки, що фінансується USAID, і Міністерством енергетики України за підтримки урядів, міжнародних організацій та корпоративних донорів.

На сьогодні Фонд акумулював 410 млн євро у вигляді внесків, зокрема, від Німеччини, Європейського Союзу, Швеції, США, Данії, Великобританії, Швейцарії, Австрії, Іспанії, Бельгії та Ісландії.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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