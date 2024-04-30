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Фонд енергетичної підтримки при Енергетичному співтоваристві оголосив закупівлю газових турбін для України
17:51 29.04.2024 |
Фонд енергетичної підтримки при Енергетичному співтоваристві оголосив про закупівлю газових турбін для України. Закупівлю проводить проєкт "Енергетична безпека", що фінансується Агентством розвитку США USAID і реалізується компанією Tetra Tech. Про це йдеться на сайті Енерготовариства.
Після прицільних ракетних обстрілів енергетичної інфраструктури в Україні загострилася проблема виробництва та балансування енергетичної системи. Потенційним рішенням український уряд бачить інтеграцію пікових газотурбінних електростанцій до Об'єднаних енергетичних систем України.
Ці турбіни допомагають у реалізації багатьох цілей, включно з полегшенням запуску вже наявних електростанцій після аварії, покриття пікових навантажень і забезпечення резервного живлення для критичної інфраструктури, йдеться у повідомленні.
Крім того, вони пропонують тимчасові можливості управління для пом'якшення ризиків, пов'язаних зі збоями в безпеці електропостачання в умовах тривалої воєнної агресії Російської Федерації проти України.
Фахівці, які експлуатують газотурбінні установки та мають досвід їх будівництва, запевняють, що за відсутності регуляторних та законодавчих перепон, саме будівництво станції на 5 МВт займає близько двох місяців.
"Сьогодні ми повинні стратегічно розвернутися у зворотний бік та будувати розосереджену по країні генерацію", - казав радник прем'єр-міністра України та член Наглядової ради НЕК "Укренерго" Юрій Бойко в інтерв'ю виданню Енергобізнес.
Мала розподілена генерація - це багато невеликих електростанцій, які видають електроенергію не в магістральну мережу Укренерго, а в підстанції обленерго, яких кілька тисяч. Знищити ракетами та навіть дронами таку велику кількість об'єктів неможливо.
"Бо значно легше уразити одну велику електростанцію та вибити з енергосистеми одразу значний обсяг потужності, ніж знищити той самий обсяг потужності, атакуючи сотні невеликих установок у різних регіонах", - зазначав Бойко.
Довідка
Газова турбіна (фр. Turbine від лат. Turbo - вихор, обертання) - це тепловий двигун безперервної дії, на лопатях якого енергія стисненого і нагрітого газу перетворюється на механічну роботу на валу.
Energy Community (Енергетичне співтовариство) - це міжнародна організація, що охоплює країни Євросоюзу і треті країни. Штаб-квартира Енерготовариства розташована у Відні, Австрія. Метою діяльності організації є розширення енергетичного ринку Євросоюзу на країни Південно-Східної Європи та на інші.
Фонд енергетичної підтримки України створено у квітні 2022 року з метою надання фінансової допомоги для відновлення критично важливої енергетичної інфраструктури, пошкодженої внаслідок російських атак, і забезпечення подальшої функціональності енергетичного сектору. Він працює у співпраці з Проєктом енергетичної безпеки, що фінансується USAID, і Міністерством енергетики України за підтримки урядів, міжнародних організацій та корпоративних донорів.
На сьогодні Фонд акумулював 410 млн євро у вигляді внесків, зокрема, від Німеччини, Європейського Союзу, Швеції, США, Данії, Великобританії, Швейцарії, Австрії, Іспанії, Бельгії та Ісландії.
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