Податківці повідомили про розширення «Клубу білого бізнесу»: до нього вже включили майже 10 тисяч платників

До Переліку платників податків з високим рівнем добровільного дотримання податкового законодавства - так званого "Клубу білого бізнесу" - за підсумками травня увійшли майже 9,8 тис. суб'єктів господарювання.

Відповідний Перелік Державна податкова служба (ДПС) затвердила станом на травень 2025 року, повністю його оприлюднять 19 червня, повідомляє пресслужба відомства.

Загалом до оновленого Переліку включили 9 673 платники податків, із них 4 532, або майже 47% перебувають у переліку з листопада 2024 року.

Зокрема, до оновленого Переліку увійшли 8 915 юридичних осіб, у тому числі:

* 5 041 - юридичних осіб на загальній системі оподаткування;

* 222 - резидентів "Дія Сіті";

* 2 502 - юридичних осіб - платників єдиного податку ІІІ групи;

* 1 150 - юридичних осіб - платників єдиного податку IV групи.

Крім того, до так званого "Клубу білого бізнесу" внесли 758 ФОП, у тому числі:

* 89 - ФОП на загальній системі оподаткування;

* 669 - ФОП платників єдиного податку ІІІ групи.

"Платникам, які включені до Переліку, в Електронний кабінет направлено інформаційні повідомлення про включення до Переліку та про закріплення комплаєнс-менеджерів", - додали у пресслужбі ДПС, уточнивши, що наразі до реалізації проєкту залучено 644 таких менеджери.

Водночас у ДПС зауважили, що платник податків має право відмовитися від оприлюднення даних про себе у Переліку.

Що відомо про "клуб білого бізнесу"?

Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський у липні 2024 року підписав закон "Про внесення змін до Податкового кодексу щодо особливостей податкового адміністрування під час воєнного стану для платників податків з високим рівнем добровільного дотримання податкового законодавства" - так званий закон про "клуб білого бізнесу". Його ініціатором та співавтором був голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев ("Слуга народу").

Закон передбачає створення окремого Переліку платників податків з високим рівнем добровільного дотримання податкового законодавства, які користуватимуться низкою переваг у податковому адмініструванні під час воєнного стану, зокрема для них передбачено:

* мораторій на проведення переважної частини документальних позапланових, планових та фактичних перевірок;

* скорочення строків камеральних та документальних перевірок з питань бюджетного відшкодування;

* істотне скорочення строків надання індивідуальних податкових консультацій.

* кожен із платників - учасників Переліку отримає особистого комплаєнс-менеджера.

Вперше Державна податкова служба оприлюднила перелік підприємств, що увійшли до так званого "Клубу білого бізнесу", у грудні 2024 року. Тоді він налічував 8255 платників.