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Нафта посилила падіння, Brent подешевшала до $70,9 за барель
17:56 16.06.2025 |
Падіння цін на нафту прискорилося ввечері в понеділок на зниженні побоювань щодо поставок з Близького Сходу.
Вартість серпневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures за даними на 17:33 EET опустилася на $3,33 (4,49%), до $70,9 за барель.
Ф'ючерси на нафту WTI на липень на Нью-Йоркській товарній біржі (NYMEX) дешевшають на $3,28 (4,49%), до $69,7 за барель.
Трейдери стежать за ситуацією на Близькому Сході, де Ізраїль та Іран обмінюються ударами з минулої п'ятниці. Тим часом об'єкти експортної інфраструктури Ірану поки що критично не постраждали, а Тегеран не став оголошувати про закриття Ормузької протоки, через яку проходить близько 20% глобальних поставок нафти.
"Потенційна блокада Ормузької протоки Іраном залишається головною подією, за якою стежать світові ринки. Це може спричинити безпрецедентний стрибок цін на нафту", - зазначили аналітики Rystad Energy.
За їхніми оцінками, ціна на нафту в такому разі може зрости до $120 за барель. У межах їхнього більш помірного сценарію, що не передбачає розростання конфлікту, зростання цін буде обмежуватися поточними рівнями.
Поки суттєвого скорочення судноплавства через Ормузьку протоку не спостерігається. За даними Joint Maritime Information Center (JMIC), 15 червня через протоку пройшло 111 суден порівняно зі 116 суднами 12 червня.
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