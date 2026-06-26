Відбудова стимулює бюджет: будівельний бізнес збільшив сплату податків на 23%

Підприємства будівельної галузі України в першому кварталі поточного року продемонстрували стрімке зростання податкових показників.

Про це повідомляє пресслужба Державної податкової служби України.

Надходження до зведеного бюджету України від будівельних компаній зросли на 3,3 млрд грн, або на 22,9%, порівняно з аналогічним періодом минулого року.

У податковій зазначають, що такий стрибок свідчить про підвищення рівня добровільної сплати податків бізнесом. Цьому сприяв перехід Держподаткової від традиційних перевірок до системи управління комплаєнс-ризиками, коли компаніям пропонують самостійно виправити знайдені податківцями помилки.

Які податки бізнес сплачував найактивніше

За даними Держподаткової, суттєва позитивна динаміка зафіксована за всіма ключовими показниками:

ПДВ - надходження зросли на 18,5% (+1,2 млрд грн);

податок на прибуток - сплата збільшилася на 21,7% (+0,5 млрд грн);

обороти компаній - задекларовані обсяги постачання підскочили на 21,2% (+20,1 млрд грн), а загальна сума доходів - на 17,3% (+15,5 млрд грн);

"білі" зарплати - середня заробітна плата у будівельній сфері зросла на 20,9% і сягнула 22 тис. грн.

Новий підхід податкової

Будівництво стало одним із трьох пріоритетних секторів економіки, де Державна податкова служба в 2026 році тестує ризик-орієнтований підхід. Двома іншими напрямами стали ринок паливно-мастильних матеріалів та фуд-ритейл.

У будівельній галузі податківці роблять акцент на аналітиці та консультаціях, а не на штрафах. Особливу увагу приділяють боротьбі з незадекларованою працею, "сірими" зарплатами та схемами мінімізації ПДВ і податку на прибуток.

Коли система виявляє аномалії чи ризики в роботі компанії, бізнесу дають можливість діяти превентивно:

самостійно оцінити свої операції;

подати уточнюючі декларації;

добровільно доплатити податкові зобов'язання без призначення санкцій.

У Держподатковій закликають забудовників активно користуватися консультативною підтримкою, оскільки це дозволяє компаніям уникати штрафів, а державі - стабільно наповнювати бюджет під час війни.

Зростання надходжень від податку на нерухомість

Як повідомлялося, позитивну фінансову динаміку в 2026 році демонструє не лише будівельний бізнес, а й сектор володіння нерухомістю.

За перші п'ять місяців 2026 року власники нерухомості сплатили 5,5 млрд грн податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки. Це на 12,9% більше, ніж за аналогічний період торік, коли надходження становили 4,9 млрд грн.

Нагадаємо, що позитивна тенденція фіксувалася й раніше: за підсумками січня-вересня 2025 року надходження від цього податку становили 9,5 млрд грн, що на 22% (або на 1,7 млрд грн) перевищило показники аналогічного періоду попереднього року.