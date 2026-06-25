Україна б’є рекорд з 2014 року — до кінця року відкриють десятки ТЦ

На ринку комерційної нерухомості України до кінця 2026 року планують здати в експлуатацію 22 торговельні центри. Більшість з них відкриються у західних регіонах, зазначається у звіті Expandia. Компанія є представником CBRE в Україні та Молдові.

Загалом у 2026 році в регіональних містах України планується до відкриття понад 400 000 кв. м нових торгових площ (у 2025 - 76 000 кв.м). Так, загальний обсяг пропозиції торгової нерухомості у регіонах може зрости на 13,5% рік до року, що стане найбільшим показником зростання з 2014 року.

Водночас у 2024 році на ринку не з'явилось жодного класичного ТРЦ - їхні відкриття було відкладено через низку причин: здорожчання будівництва, масові відключення електроенергії та дефіцит будівельників. LIGA.net писала раніше про те, які об'єкти заявлено до здачі у 2026 році.

Основними драйверами ринку цьогоріч залишаться введення нових торговельних центрів компактних форматів, заявила керівниця відділу маркетингу та досліджень ринку Expandia Діана Квітчук. Це об'єкти до 20 000 кв. метрів - ритейл-парки, convenience-центри (магазини в житлових районах) та невеликі торгові центри районного формату.

Найбільше об'єктів планується здати у Львові та області - шість торговельних об'єктів різного типу і розміру, чотири - в Ужгороді та на Закарпатті. Водночас у Київській області - два ТЦ.

"Зростання частки компактних торгових форматів у регіонах поступово формує структуру ринку, більш подібну до європейської моделі ринку, де основу нового девелопменту дедалі частіше формують невеликі та середні торгові формати, орієнтовані на повсякденний попит", - наголосила Діана Квітчук.

За її словами, інвестори та девелопери концентруються на невеликих містах та приміських локаціях, де ризики нижчі, а конкуренція за якісні площі залишається обмеженою.

Популярність компактних форматів аналітики пояснюють меншим обсягом інвестицій, швидшими строками реалізації та вищою гнучкістю в умовах збереження воєнних ризиків. До того ж такі об'єкти краще відповідають поточній структурі попиту з боку орендарів. За даними Expandia, орендарі дедалі частіше орієнтуються на невеликі площі та локальні формати у містах-супутниках, райцентрах або вздовж основних автомобільних маршрутів.

"У середньостроковій перспективі регіональні ринки продовжать поступово скорочувати великий розрив зі столицею за рівнем забезпеченості сучасними торговими площами, що сприятиме формуванню більш збалансованої географії торговельної нерухомості в Україні", - каже Квітчук.

У Києві майбутня пропозиція нових ТРЦ у Києві у 2026 році прогнозується в рамках двох об'єктів - Ocean Mall (орендна площа - 110 000 кв.м) та White Lines ( 27 000 кв.м), із можливими затримками в реалізації для обох об'єктів. Відкриття, наприклад, ТРЦ Ocean Mall, переносилось багато років поспіль, починаючи з 2018 року.

Загальний обсяг конкурентної пропозиції торгових площ у Києві, за даними Expandia, станом на 2025 рік залишився майже незмінним на рівні 1,59 млн кв.м (+0,3% рік до року). Торік на столичний ринок вийшов лише один невеликий торговий центр районного формату Baltic Sky (6 200 кв.м).







