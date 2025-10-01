Уряд каже, що пільгові кредити підвищать ВВП

Реалізація політики "Зроблено в Україні" забезпечить ріст ВВП країни у 0,95% при формуванні попиту в економіці більш як на 109 млрд грн.

Про це повідомляє Міністерство економіки.

Такий прогноз зроблено з урахуванням профінансованих за три квартали 2025 р. видатків за програмами "Зроблено в Україні" та оцінок Міністерства економіки, довкілля і сільського господарства,

Політика «Зроблено в Україні» включає 14 програм в 3-х напрямках:

* розвиток виробництва через формування попиту на українські товари

* розвиток інвестицій через доступ до фінансування, інфраструктури та стимули

* розвиток несировинного експорту через експортне страхування, відкриття доступу до зовнішніх ринків та просування українських товарів на зовнішніх ринках.

"З прогнозованого цьогоріч зростання ВВП у 2,7% майже один відсоток забезпечила політика "Зроблено в Україні", - зауважив міністр економіки, довкілля та сільського господарства України Олексій Соболєв.

"Це свідчить про успішну реалізацію її програм, які Уряд фінансує в повному обсязі. І це дозволяє стимулювати виробництво товарів із доданою вартістю та поступово змінювати структуру економіки із сировинної на переробну. І саме підприємства переробної промисловості сьогодні - в лідерах по сплаті податків: 17,6% до Зведеного бюджету надійшло від них за останні 8 місяців», - сказав він.