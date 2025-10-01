Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Уряд каже, що пільгові кредити підвищать ВВП

13:45 01.10.2025 |

Економіка

 

Реалізація політики "Зроблено в Україні" забезпечить ріст ВВП країни у 0,95% при формуванні попиту в економіці більш як на 109 млрд грн.

Про це повідомляє Міністерство економіки.

Такий прогноз зроблено з урахуванням профінансованих за три квартали 2025 р. видатків за програмами "Зроблено в Україні" та оцінок Міністерства економіки, довкілля і сільського господарства,

Політика «Зроблено в Україні» включає 14 програм в 3-х напрямках:

* розвиток виробництва через формування попиту на українські товари

* розвиток інвестицій через доступ до фінансування, інфраструктури та стимули

* розвиток несировинного експорту через експортне страхування, відкриття доступу до зовнішніх ринків та просування українських товарів на зовнішніх ринках.

"З прогнозованого цьогоріч зростання ВВП у 2,7% майже один відсоток забезпечила політика "Зроблено в Україні", - зауважив міністр економіки, довкілля та сільського господарства України Олексій Соболєв.

"Це свідчить про успішну реалізацію її програм, які Уряд фінансує в повному обсязі. І це дозволяє стимулювати виробництво товарів із доданою вартістю та поступово змінювати структуру економіки із сировинної на переробну. І саме підприємства переробної промисловості сьогодні - в лідерах по сплаті податків: 17,6% до Зведеного бюджету надійшло від них за останні 8 місяців», - сказав він.

За матеріалами: Економічна правда
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,1420
  0,1756
 0,43
EUR
 1
 48,3028
  0,1380
 0,28

Курс обміну валют на сьогодні, 09:48
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,8811  0,10 0,25 41,4296  0,12 0,28
EUR 48,0711  0,10 0,20 48,7978  0,06 0,12

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:20
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2300  0,15 0,37 41,2500  0,14 0,34
EUR 48,4800  0,29 0,60 48,5100  0,28 0,58

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес