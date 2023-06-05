Кабмін затвердив порядок компенсації судновласникам втрат за воєнними ризиками в разі відмови страховика у виплаті

Власники морських суден, що ходять під прапором України та під прапорами іноземних держав, для отримання компенсації шкоди, заподіяної внаслідок збройної агресії Росії проти України, мають протягом 90 днів від дати одержання відмови страховика у здійсненні виплати й не пізніше ніж 1 грудня 2023 року подати заяву та необхідні документи до Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури.

Таку норму закріплено в затвердженому Кабінетом Міністрів України 26 травня 2023 року Порядку надання гарантій компенсації шкоди, заподіяної внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України та воєнних дій на території України, фрахтувальникам, операторам та/або власникам морських суден і суден внутрішнього плавання, які ходять під прапором України та під прапорами іноземних держав.

Згідно з документом, право на компенсацію шкоди має судновласник, у якого є укладений в установленому законодавством України або іншої країни порядку та чинний на момент заподіяння шкоди договір страхування або чинний на момент заподіяння шкоди Р&I поліс і письмова відмова страховика у здійсненні виплати.

До шкоди, механізм надання гарантій компенсації якої встановлює цей порядок, зокрема, належать шкода, заподіяна судну внаслідок загибелі, конструктивного руйнування, після якого відновлювальний ремонт є недоцільним; шкода, заподіяна внаслідок втрати та/або псування вантажу, а також шкода, заподіяна третім особам унаслідок зіткнення з іншим судном, плавучим або стаціонарним об'єктом.

Крім цього, компенсації потребують витрати, пов'язані з видаленням залишків судна та/або вантажу з маркуванням із місця, де сталося їх пошкодження, ліквідацією забруднення довкілля, оплатою штрафних санкцій за забруднення довкілля та заподіянням шкоди життю чи здоров'ю пасажира або члена екіпажу судна.

Оцінка шкоди здійснюється на підставі договору між суб'єктом оціночної діяльності та замовником такої оцінки відповідно до закону "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні" та положень (національних стандартів) оцінки майна.

Визначення суми компенсації шкоди здійснюється відповідно до поданих документів і не може перевищувати розмір страхового відшкодування, передбаченого договором страхування, Р&I полісом, а також залишку від суми, визначеної ст. 36 закону "Про державний бюджет України на 2023 рік" (до 20 млрд грн).

Рішення Кабінету Міністрів України про компенсацію шкоди за рахунок коштів державного дорожнього фонду, створеного у складі спеціального фонду державного бюджету, ухвалюється з деталізацією спрямування коштів за результатами розгляду кожного конкретного випадку.

