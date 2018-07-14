Как женщинам быстро создать сеть деловых контактов

Сеть деловых знакомств имеет решающее значение для карьеры, построения отношений и получения нужных знаний. И женщины поставлены в гораздо более жесткие рамки, нежели мужчины.

Женщин на руководящих должностях настолько мало, что им трудно найти лиц, которые бы представляли их своим знакомым, модели эффективного лидерства ориентированы на мужчин. Из-за этого женщины начинают думать, что обстоятельства складываются против них.

И мужчинам, и женщинам сложно выходить на более высокопоставленных и влиятельных людей, чем они сами, а также за пределы непосредственного круга знакомств. Но женщинам труднее. Люди легко заводят и поддерживают отношения с себе подобными. Когда высшие руководители компании и отрасли в основном мужчины, это означает, что женщинам придется прикладывать больше усилий, чтобы завязать отношения с лицами, принимающими решения. В то же время женщин, с которыми было бы полезно завести профессиональные контакты, очень мало. В результате женщин последовательно вытесняют из сфер общения, где бизнесмены обмениваются идеями в неформальной обстановке, которая создает дух товарищества и доверия.

Усугубляет проблему то, что мужчины и женщины, как правило, по-разному проводят время после работы и выбирают разные виды досуга. Мужчинам, например, проще сочетать работу с игрой в гольф, чем женщинам.

Проводя опросы, я прошу людей составить список всех знакомых по работе, а также список друзей, с которыми они общаются вне работы. У мужчин часто многие контакты в обоих списках совпадают - они играют в сквош, теннис и обедают со знакомыми из списка рабочих контактов. У женщин, напротив, списки вряд ли совпадут. Это особенно характерно для женщин с детьми - отношения в нерабочее время в основном строятся вокруг школьных занятий и домашних дел.

Все это означает, что женщинам требуется больше времени, чтобы добиться влияния. Это также объясняет, почему многие женщины негативно относятся к идее сети деловых контактов, считая их неискренними и корыстными, потому что не имеют возможности общаться с деловыми знакомыми неформально. Они приходят к выводу, что сетевые коммуникации преследуют эгоистические цели и используют людей.

Амбициозные женщины-лидеры могут создать сеть деловых знакомств с помощью трех тактик.

Стать мостом. Лучший способ расширить профессиональные отношения - способствовать общению различных кругов, которые входят в сеть контактов.

Например, менеджер по маркетингу крупного производственного предприятия посещала конференции и семинары, на которых обсуждались идеи, способные, по ее мнению, заинтересовать коллег. Она начала рассказывать о впечатлениях с конференций в блоге в LinkedIn, и это повысило ее известность на предприятии, где она трудилась. Затем она познакомилась с автором новой книги о методике Agile и поняла, что методы управления гибкими проектными командами могут радикально изменить деятельность ее предприятия. Поэтому она познакомила автора книги с руководителем из ее компании, с которым начала общаться благодаря блогу в LinkedIn. Спустя пять лет методика Agile была внедрена на предприятии, и эта женщина получила повышение.

Делать по-своему. Чтобы эффективно строить деловые связи, обычно требуется выделять больше времени на общение вне работы. Но у женщин выбор ограничен: им не интересно играть в гольф или участвовать в спортивных мероприятиях. Некоторым сотрудницам удается направить интерес на решение стратегических рабочих задач и таким образом расширить деловые связи.

Возьмем, к примеру, женщину - инвестиционного банкира, которая увлекалась театром. Она расстраивалась, что ей часто приходилось пропускать спектакли, которые она хотела посмотреть, и сделала свое хобби частью бизнеса. Четыре раза в год ее секретарь заказывал билеты в театр, организовывал неофициальный фуршет в ресторане рядом с театром. Приглашения получали существующие и потенциальные клиенты, а также менеджеры, с которыми эта служащая инвестбанка хотела познакомиться. Театральные мероприятия помогли ей развить бизнес и расширить сеть полезных контактов.

Присоединиться к женским сетям деловых контактов. У женщин деловые контакты и частные знакомства обычно разделены, поэтому обзавестись полезными знакомствами женщинам труднее. Присоединиться к женской сети контактов, такой как Wing, - отличный способ объединить обе сферы: и деловую, и приватную. Женская сеть контактов помогает женщинам сравнивать достижения и обмениваться опытом. Участницы поддерживают друг друга. Например, основательница интернет-компании из Новой Зеландии рассказала, что такое общение дает ощущение комфорта, позволяет полностью расслабиться.

В конце концов, развивать деловые контакты женщинам мешают собственные неверные представления. Если женщина думает, что никогда не сможет преуспеть или что это пустая трата времени, ей не удастся выбраться из повседневной рутины. Единственный способ разрушить барьеры - попробовать самим и убедиться на собственном опыте, что расширение сети деловых контактов - это способ проводить время с максимальной пользой.-

Об авторе: Эрминия Ибарра - профессор по организационному поведению в Лондонской школе бизнеса