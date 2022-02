Все больше людей выбирают сферу IT и работать удаленно из дома

Если раньше практически каждый мечтал стать космонавтом или инженером, то сейчас многие люди отдают предпочтение IT-сфере. Отрасль информационных технологий привлекает не только тех, кто лишь начинает искать работу, но и тех, кто уже имеет достаточно большой опыт в какой-нибудь другой сфере. Чем же привлекает мир IT и насколько выгодно работать удаленно – рассмотрим в этой статье.





Преимущества трудоустройства в сфере IT

Информационные технологии постоянно развиваются, поэтому в данной отрасли наблюдается нехватка квалифицированных кадров, и даже соискатель с минимальным опытом работы сможет найти для себя вакансию с подходящими условиями. Выбирая данную сферу деятельности, можно рассчитывать на получение следующих преимуществ:

постоянное развитие и использование новейших технологий и программного обеспечения;

возможность реализации через проекты разного уровня сложности;

в зависимости от квалификации, навыков и стремлений можно сотрудничать не только с национальными, но и с международными компаниями;

высокая заработная плата – следует отметить, что часто ее размер зависит от количества и сложности проектов, поэтому нет никаких ограничений.

Кроме того, в IT достаточно широкий выбор направлений, поэтому каждый человек сможет найти для себя наиболее подходящий вариант.





Как можно получить профессию тестировщика ПО и стоит ли это делать?

Тестировщик ПО – одна из популярных профессий в IT, которую можно освоить с нуля за несколько месяцев. Однако у многих людей, желающих работать по этой специальности, возникают сомнения, подойдет ли им работа и, соответственно, стоит ли тратить время и деньги на обучение. В таком случае на помощь придет IT Testing School, которая регулярно проводит бесплатные вводные занятия по тестированию ПО. Во время них можно подробно узнать нюансы работы, обязанности, требования работодателей к специалистам, уровень зарплаты, а также другие детали. Кроме того, можно в онлайн-режиме пообщаться с преподавателем и задать ему все интересующие вопросы. Ближайшее такая лекция будет проводиться 24 февраля. Чтобы попасть на нее, нужно добавиться в группу IT Testing School в Телеграмм и следовать правилам, полученным накануне занятия. Также в этой школе можно пройти курс обучения по направлению «Курсы Тестировщика Онлайн» – он начнется 6 апреля. Программа состоит из 16 занятий, которые проводятся квалифицированными специалистами – Test Manager Lead Инной Хоменко, QA Team Lead Юлией Бойко и Senior Quality Assurance Technician Александрой Ломовой. После завершения основного технического курса и практики будет проведен экзамен и каждый ученик получит сертификат о прохождении курса. IT-сфера – возможность реализовать свои таланты и получать достойную заработную плату. А IT Testing School обеспечит надежную поддержку в этом начинании.