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Все больше людей выбирают сферу IT и работать удаленно из дома
13:57 23.02.2022 |
Если раньше практически каждый мечтал стать космонавтом или инженером, то сейчас многие люди отдают предпочтение IT-сфере. Отрасль информационных технологий привлекает не только тех, кто лишь начинает искать работу, но и тех, кто уже имеет достаточно большой опыт в какой-нибудь другой сфере. Чем же привлекает мир IT и насколько выгодно работать удаленно – рассмотрим в этой статье.
Преимущества трудоустройства в сфере IT
Информационные технологии постоянно развиваются, поэтому в данной отрасли наблюдается нехватка квалифицированных кадров, и даже соискатель с минимальным опытом работы сможет найти для себя вакансию с подходящими условиями. Выбирая данную сферу деятельности, можно рассчитывать на получение следующих преимуществ:
Кроме того, в IT достаточно широкий выбор направлений, поэтому каждый человек сможет найти для себя наиболее подходящий вариант.
Как можно получить профессию тестировщика ПО и стоит ли это делать?
Тестировщик ПО – одна из популярных профессий в IT, которую можно освоить с нуля за несколько месяцев. Однако у многих людей, желающих работать по этой специальности, возникают сомнения, подойдет ли им работа и, соответственно, стоит ли тратить время и деньги на обучение. В таком случае на помощь придет IT Testing School, которая регулярно проводит бесплатные вводные занятия по тестированию ПО. Во время них можно подробно узнать нюансы работы, обязанности, требования работодателей к специалистам, уровень зарплаты, а также другие детали. Кроме того, можно в онлайн-режиме пообщаться с преподавателем и задать ему все интересующие вопросы. Ближайшее такая лекция будет проводиться 24 февраля. Чтобы попасть на нее, нужно добавиться в группу IT Testing School в Телеграмм и следовать правилам, полученным накануне занятия. Также в этой школе можно пройти курс обучения по направлению «Курсы Тестировщика Онлайн» – он начнется 6 апреля. Программа состоит из 16 занятий, которые проводятся квалифицированными специалистами – Test Manager Lead Инной Хоменко, QA Team Lead Юлией Бойко и Senior Quality Assurance Technician Александрой Ломовой. После завершения основного технического курса и практики будет проведен экзамен и каждый ученик получит сертификат о прохождении курса. IT-сфера – возможность реализовать свои таланты и получать достойную заработную плату. А IT Testing School обеспечит надежную поддержку в этом начинании.
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