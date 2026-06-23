Фонд гарантування продає активи п’яти банків на суму понад ₴900 мільйонів

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб виставив на продаж активи п'яти банків, що ліквідуються, на загальну суму 901,3 млн грн.

Як передає Укрінформ, про це повідомила пресслужба Фонду.

"Цього тижня (22 - 26 червня) у системі Prozorro.Продажі запланований продаж активів п'яти банків, що ліквідуються Фондом гарантування вкладів. Початкова ціна реалізації лотів становить 901,3 млн грн", - ідеться в повдіомленні.

З них на суму 874,7 млн грн виставлено права вимоги за кредитами, за 16,4 млн грн - об'єкти нерухомого майна та основні засоби. Крім того, дебіторська заборгованість перед банками торгуватиметься за 10,3 млн грн.