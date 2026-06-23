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Фонд гарантування продає активи п’яти банків на суму понад ₴900 мільйонів
08:41 23.06.2026 |
Фонд гарантування вкладів фізичних осіб виставив на продаж активи п'яти банків, що ліквідуються, на загальну суму 901,3 млн грн.
Як передає Укрінформ, про це повідомила пресслужба Фонду.
"Цього тижня (22 - 26 червня) у системі Prozorro.Продажі запланований продаж активів п'яти банків, що ліквідуються Фондом гарантування вкладів. Початкова ціна реалізації лотів становить 901,3 млн грн", - ідеться в повдіомленні.
З них на суму 874,7 млн грн виставлено права вимоги за кредитами, за 16,4 млн грн - об'єкти нерухомого майна та основні засоби. Крім того, дебіторська заборгованість перед банками торгуватиметься за 10,3 млн грн.
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