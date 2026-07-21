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Нафта марки WTI почала дешевшати, а Brent сповільнила зростання до 88,4 долара за барель
17:33 20.07.2026 |
Ціни на нафту протягом дня в понеділок змінюються незначно та в різних напрямках, хоча вранці демонстрували активне зростання.
Ціна вересневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures станом на 14:13 піднімається на $0,29 (0,33%), до $88,39 за барель. Раніше під час торгів котирування перевищили $90 за барель вперше за понад місяць.
Ф'ючерси на нафту WTI з поставкою у серпні на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) подешевшали на цей час на $0,19 (0,23%), до $82,30 за барель.
За минулий тиждень Brent підскочила в ціні на 15,9%, рекордними темпами з квітня. Зростання WTI становило 15,5% і виявилося максимальним з березня. Зростання було спровоковано новими обмінами ударами між США та Іраном. Так, минулої ночі американські збройні сили провели вже дев'яту серію ударів по Ірану, повідомило в понеділок Центральне командування ПСО США на Близькому Сході (CENTCOM).
У відповідь Корпус вартових ісламської революції Ірану (КСІР) завдав ракетного удару по об'єктах на авіабазі Муваффак Салті в Йорданії, на якій розміщено велике угруповання американської бойової тактичної авіації, повідомляє державна телекомпанія IRIB.
Тим часом представник іранського МЗС Ісмаїл Багаї заявив журналістам у понеділок, що до Тегерана надійшли нові пропозиції щодо врегулювання кризи в регіоні. "Пропозиції, зроблені через посередників, доведені до нашого відома. Ми їх отримали, але наразі не вдаватимуся в їхні подробиці", - наводить його слова агентство ІРНА. Він наголосив, що іранська дипломатія продовжує працювати - одночасно з діями збройних сил щодо відбиття ударів США.
"Коментарі представника іранського МЗС про те, що країна отримала нові пропозиції від посередників, змусили нафту втратити все зростання, яке спостерігалося раніше, незважаючи на те, що поставки нафти через Ормузьку протоку залишаються зниженими", - зазначив аналітик UBS Джованні Стауново.
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