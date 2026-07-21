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"Як посієш наволоком, то і вродить ненароком, а як посієш густо, то не буде пусто"
Українське прислів'я
Ціни на нафту Brent досягли найвищого рівня з червня
11:25 20.07.2026 |
Ціни на нафту знову продовжують бити рекорди після того, як на початку місяця перемир'я між США та Іраном було зірвано, що обмежило постачання нафти через Ормузьку протоку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Станом на понеділок ф'ючерси на нафту марки Brent подорожчали на 2,09 долара (+2,37%), встановивши вартість на рівні 90,19 доларів за барель. Це найвищий рівень із 11 червня. Причому минулого тижня Brent подорожчала на 15,9%, що стало найбільшим приростом із квітня.
Тим часом ціна на американську нафту West Texas склала 84,20 доларів за барель, подорожчавши на 1,71 долара (+2,07%). Це найвищий показник із 12 червня. Минулого тижня ціни на нафту зросли на 15,5%, що стало найбільшим тижневим зростанням з початку березня.
Зазначимо, що на тлі відновлення бойових дій, останніми днями США та Іран знову націлилися на судноплавство в Ормузькій протоці, через яку зазвичай проходить п'ята частина світової торгівлі нафтою.
Зокрема, у США заявляють про блокаду іранських портів, а Іран говорить про переслідування тих суден, які порушують його права та судноплавства у протоці.
За даними LSEG, у неділю через протоку пройшли всього 4 судна, що менше, ніж 8 суден на день раніше.
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