Нафта продовжує дорожчати, Brent зросла до $85,5 за барель

Ціни на нафту продовжують зростати вранці в середу, інвестори оцінюють ситуацію на Близькому Сході.

Вересневі ф'ючерси на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures станом на 8:08 кч торгуються по $85,53 за барель, що на $0,8 (0,94%) вище, ніж на закритті попередніх торгів. У вівторок вони подорожчали на $1,43 (1,7%), до $84,73 за барель.

Ф'ючерси на нафту WTI з поставкою у серпні на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) на цей час подорожчали на $0,52 (0,66%), до $79,86 за барель. За підсумками попередньої сесії їхня вартість збільшилася на $1,2 (1,5%), до $79,34 за барель.

Котирування Brent перебувають на максимумі з 12 червня, WTI - з 15 червня після заяв президента США Дональда Трампа про відновлення морської блокади Ірану. Центральне командування ЗС США (CENTCOM) повідомило, що військові розпочнуть блокаду іранських портів о 23:00 кч у вівторок.

Напередодні Трамп провів нараду в Білому домі, на якій обговорювалася можливість нанесення більш масштабних ударів по Ірану, пише портал Axios з посиланням на джерела. За словами джерел, нарада була присвячена новим планам руйнівних ударів по стратегічних цілях в Ірані, на додаток до ударів по іранських цілях в Ормузькій протоці. У ніч на середу президент заявив, що удари по Ірану триватимуть доти, доки він сам не вирішить, що цілі Вашингтона досягнуто.

У свою чергу Корпус вартових ісламської революції Ірану (КВІР) заявив, що завдав ударів по американському логістичному центру в Кувейті, а також знищив кілька цілей на базі 5-го оперативного флоту ВМС США в Бахрейні. Іранська армія також заявила, що завдала ударів із застосуванням безпілотників по об'єктах на авіабазі Муваффак Салті в Йорданії, яку використовують США, повідомив державний телеканал IRIB.

"Пропозиції нафти на фізичному ринку достатні, проте подальша ескалація, яка торкнеться Ормузької протоки або призведе до нових санкцій проти іранського експорту, може швидко змінити настрої ринку та збільшити націнку з урахуванням ризиків", - зазначила старша ринкова аналітикиня Phillip Nova Пріянка Сачдева.

Тим часом Американський інститут нафти (API) напередодні повідомив, що запаси в країні за минулий тиждень скоротилися лише на 56 тис. барелів. Опитані Trading Economics аналітики очікували зниження на 2,7 млн барелів.

API отримує інформацію від операторів НПЗ, нафтосховищ і трубопроводів на добровільній основі. Дані Міністерства енергетики США щодо запасів нафти, які є більш важливими для ринку, будуть опубліковані в середу о 17:30 за кч.

