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Дизельне пальне подорожчало: актуальні ціни на АЗС станом на 14 липня
19:25 14.07.2026 |
Як передає Укрінформ, про це повідомляє портал minfin.com.ua.
Зокрема, зафіксовано такі середні ціни на пальне: бензин марки А-95 (преміум) - 78,72 грн/л (здорожчав на 32 коп.); бензин марки А-95 - 74,62 грн/л (здешевшав на 1 коп.); бензин марки А-92 - 69,5 грн/л (здешевшав на 3 коп.); дизпальне - 76,11 грн/л (здорожчало на 9 коп.). Середня ціна автогазу становить 40 грн/л, що на 2 коп. дешевше порівняно із попереднім днем.
У мережі заправок АТ "Укрнафта" ціни на пальне становлять: бензин А-95 - 73,9 грн/л; дизпальне - 74,9 грн/л; автогаз - 38,4 грн/л.
У мережі заправок Авантаж 7 ціни на пальне становлять: бензин А-95 - 69,95 грн/л; дизпальне - 71,95 грн/л; автогаз - 37,45 грн/л.
У мережі заправок ОККО ціни на пальне становлять: бензин А-95 - 78,9 грн/л; дизпальне - 79,9 грн/л; автогаз - 41,9 грн/л.
У мережі заправок БРСМ-Нафта ціни на пальне становлять: бензин А-95 - 70,6 грн/л; дизпальне - 71,17 грн/л; автогаз - 37,92 грн/л.
У мережі заправок WOG ціни на пальне становлять: бензин А-95 - 78,9 грн/л; дизпальне - 79,9 грн/л; автогаз - 41,9 грн/л.
У мережі заправок BVS ціни на пальне становлять: бензин А-95 - 74,9 грн/л; дизпальне - 74,9 грн/л; автогаз - 38,9 грн/л.
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