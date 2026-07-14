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АНАЛІТИКА

Нафта продовжує дорожчати після різкого стрибка напередодні, Brent близько $84,8 за барель

Нафта продовжує дорожчати після різкого стрибка цін напередодні на тлі значної ескалації конфлікту на Близькому Сході.

Президент США Дональд Трамп заявив у понеділок, що американські сили відновлять морську блокаду Ірану. Пізніше Центральне командування ЗС США (CENTCOM) повідомило, що військові розпочнуть блокаду іранських портів о 23:00 кч у вівторок.

Ціна вересневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures станом на 8:20 кч становить $84,78 за барель, що на $1,48 (1,78%) вище, ніж на закриття попередніх торгів. У понеділок вони подорожчали на $7,29 (9,59%), до $83,3 за барель.

Ф'ючерси на нафту WTI з поставкою у серпні на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) на цей час подорожчали на $1,62 (2,07%), до $79,76 за барель. За підсумками попередньої сесії їхня вартість збільшилася на $6,73 (9,42%), до $78,14 за барель.

Котирування обох контрактів перебувають на максимумах з 17 червня - з моменту підписання Вашингтоном і Тегераном меморандуму про взаєморозуміння, який мав зупинити воєнні дії в регіоні.

CENTCOM також повідомило, що США завдали чергової серії ударів по військових об'єктах у всьому Ірані в ніч на вівторок.

Корпус вартових ісламської революції Ірану (КВІР) у свою чергу заявив про нанесення ударів із застосуванням балістичних ракет і безпілотників по об'єктах бази П'ятого оперативного флоту ВМС США в Бахрейні у відповідь на американські атаки.

Також стало відомо, що два нафтотанкери, що належать ОАЕ, зазнали іранських ударів біля Ормузької протоки в територіальних водах Оману. У результаті атаки на танкер "Момбаса" загинув один із членів екіпажу, вісім отримали поранення. Суднам було завдано значної матеріальної шкоди.

"Нова ескалація конфлікту, зокрема відновлення США блокади іранських портів та відповідні дії Ірану, явно створює нові ризики для нафтового ринку", - зазначає аналітик KCM Trade Тім Вотерер.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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