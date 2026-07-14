Фінансові новини
- |
- 14.07.26
- |
- 11:43
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Нафта продовжує дорожчати після різкого стрибка напередодні, Brent близько $84,8 за барель
09:23 14.07.2026 |
Нафта продовжує дорожчати після різкого стрибка цін напередодні на тлі значної ескалації конфлікту на Близькому Сході.
Президент США Дональд Трамп заявив у понеділок, що американські сили відновлять морську блокаду Ірану. Пізніше Центральне командування ЗС США (CENTCOM) повідомило, що військові розпочнуть блокаду іранських портів о 23:00 кч у вівторок.
Ціна вересневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures станом на 8:20 кч становить $84,78 за барель, що на $1,48 (1,78%) вище, ніж на закриття попередніх торгів. У понеділок вони подорожчали на $7,29 (9,59%), до $83,3 за барель.
Ф'ючерси на нафту WTI з поставкою у серпні на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) на цей час подорожчали на $1,62 (2,07%), до $79,76 за барель. За підсумками попередньої сесії їхня вартість збільшилася на $6,73 (9,42%), до $78,14 за барель.
Котирування обох контрактів перебувають на максимумах з 17 червня - з моменту підписання Вашингтоном і Тегераном меморандуму про взаєморозуміння, який мав зупинити воєнні дії в регіоні.
CENTCOM також повідомило, що США завдали чергової серії ударів по військових об'єктах у всьому Ірані в ніч на вівторок.
Корпус вартових ісламської революції Ірану (КВІР) у свою чергу заявив про нанесення ударів із застосуванням балістичних ракет і безпілотників по об'єктах бази П'ятого оперативного флоту ВМС США в Бахрейні у відповідь на американські атаки.
Також стало відомо, що два нафтотанкери, що належать ОАЕ, зазнали іранських ударів біля Ормузької протоки в територіальних водах Оману. У результаті атаки на танкер "Момбаса" загинув один із членів екіпажу, вісім отримали поранення. Суднам було завдано значної матеріальної шкоди.
"Нова ескалація конфлікту, зокрема відновлення США блокади іранських портів та відповідні дії Ірану, явно створює нові ризики для нафтового ринку", - зазначає аналітик KCM Trade Тім Вотерер.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Франція планує передати Україні винищувачі Rafale у 2028–2029 роках — Макрон
|Хто приєднався до антибалістичної коаліції: подробиці від «ЄвроПравди»
|Велика Британія стала учасником програми ЄС на €90 млрд для підтримки України
|Україна і дев'ять держав започаткували міжнародну антибалістичну коаліцію
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Тилові вакансії «Азову»: посади для фінансистів
|VUSO закріпилася серед лідерів страхового ринку та спрямувала ₴100 млн на підтримку ЗСУ
У РУБРИЦІ
|Brave1 відкрив грантову програму для розробок, що посилять технологічні можливості Сил оборони
|Перевізникам України та Греції спростять нерегулярні пасажирські рейси завдяки обміну дозволами
|Після атак РФ термінал Kernel у Чорноморську призупинив експортні операції
|Нафта продовжує дорожчати після різкого стрибка напередодні, Brent близько $84,8 за барель
|Польща не підтримала скасування обмежень на українську агропродукцію
|Пальне на АЗС дешевшає: актуальні ціни на бензин і дизель 13 липня
Бізнес
|Meta розширила лінійку ШІ, представивши модель Muse Image для роботи із зображеннями
|ШІ Google і ваші зображення: як заборонити використання фото з пошуку
|Прорив у батареях: технологія сухих електродів обіцяє довший хід і швидшу зарядку електромобілів
|Резервні копії Android по-новому: Google оновлює політику зберігання даних
|Подорожі без eSIM: Motorola запускає глобальний безкоштовний мобільний інтернет
|BYD масштабує інфраструктуру: 7000 станцій і обіцянка зарядки за 9 хвилин
|Антимонопольна справа ЄС: суд залишив у силі штраф €4,1 млрд проти Google