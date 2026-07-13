Пальне на АЗС дешевшає: актуальні ціни на бензин і дизель 13 липня

У понеділок, 13 липня, середня ціна на бензин марки А-95 зросла на 6 коп. до 74,63 грн/л, на дизельне пальне - на 7 коп. до 76,02 грн/л.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє портал minfin.com.ua.

Зокрема, зафіксовано такі середні ціни на пальне: бензин марки А-95 (преміум) - 78,4 грн/л (здешевшав на 30 коп.); бензин марки А-95 - 74,63 грн/л (здорожчав на 6 коп.); бензин марки А-92 - 69,53 грн/л; дизпальне - 76,02 грн/л (здорожчало на 7 коп.). Середня ціна автогазу становить 40,02 грн/л, що на 2 коп. дешевше порівняно із попереднім робочим днем - 10 липня.





У мережі заправок АТ "Укрнафта" ціни на пальне становлять: бензин А-95 - 73,9 грн/л; дизпальне - 74,9 грн/л; автогаз - 38,4 грн/л.

У мережі заправок Авантаж 7 ціни на пальне становлять: бензин А-95 - 69,95 грн/л; дизпальне - 71,95 грн/л; автогаз - 37,45 грн/л.





У мережі заправок ОККО ціни на пальне становлять: бензин А-95 - 78,9 грн/л; дизпальне - 79,9 грн/л; автогаз - 41,9 грн/л.

У мережі заправок БРСМ-Нафта ціни на пальне становлять: бензин А-95 - 70,65 грн/л; дизпальне - 71,21 грн/л; автогаз - 37,92 грн/л.





У мережі заправок WOG ціни на пальне становлять: бензин А-95 - 78,9 грн/л; дизпальне - 79,9 грн/л; автогаз - 41,9 грн/л.

У мережі заправок BVS ціни на пальне становлять: бензин А-95 - 74,9 грн/л; дизпальне - 73,9 грн/л; автогаз - 38,9 грн/л.