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АНАЛІТИКА

Світові ціни на нафту пішли вгору: Brent досягла $79,3 за барель

Ціни на нафту впевнено зростають у понеділок вранці після чергового обміну ударами між США та Іраном.

Вересневі ф'ючерси на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures, за даними станом на 8:14 кч, торгуються $79,3 за барель, що на $3,29 (на 4,33%) вище рівня закриття попередніх торгів. У п'ятницю вони подешевшали на $0,29 (на 0,38%), до $76,01 за барель.

Ф'ючерси на нафту WTI з поставкою у серпні на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) на цей час подорожчали на $3,12 (на 4,37%), до $74,53 за барель. За підсумками попередньої сесії їхня вартість знизилася на $0,67 (на 0,93%), до $71,41 за барель.

У неділю американські військові завдали четвертого за тиждень удару по Ірану, а іранський Корпус вартових ісламської революції (КСІР) у понеділок атакував об'єкти на військових базах США в Йорданії, Кувейті та Бахрейні.

Тегеран оголосив Ормузьку протоку закритою "до подальшого повідомлення" та наголосив, що його операції у відповідь тривають.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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