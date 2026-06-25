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Огляд цін на пальне 25 червня: дизель подешевшав на 85 коп.
16:30 25.06.2026 |
Як передає Укрінформ, про це повідомляє портал minfin.com.ua.
Зокрема, зафіксовано такі середні ціни на пальне: бензин марки А-95 (преміум) - 78,23 грн/л (здешевшав на 51 коп.); бензин марки А-95 - 74,63 грн/л; бензин марки А-92 - 68,85 грн/л (здорожчав на 2 коп.); дизпальне - 77,17 грн/л (здешевшало на 85 коп.). Середня ціна автогазу становить 41,64 грн/л, що на 34 коп. дешевше порівняно із попереднім днем.
У мережі заправок АТ "Укрнафта" ціни на пальне становлять: бензин А-95 - 73,9 грн/л; дизпальне - 75,9 грн/л; автогаз - 40,4 грн/л.
У мережі заправок Авантаж 7 ціни на пальне становлять: бензин А-95 - 69,95 грн/л; дизпальне - 72,95 грн/л; автогаз - 38,45 грн/л.
У мережі заправок ОККО ціни на пальне становлять: бензин А-95 - 78,9 грн/л; дизпальне - 80,9 грн/л; автогаз - 42,9 грн/л.
У мережі заправок БРСМ-Нафта ціни на пальне становлять: бензин А-95 - 70,67 грн/л; дизпальне - 72,88 грн/л; автогаз - 39,93 грн/л.
У мережі заправок WOG ціни на пальне становлять: бензин А-95 - 78,9 грн/л; дизпальне - 80,9 грн/л; автогаз - 42,9 грн/л.
У мережі заправок BVS ціни на пальне становлять: бензин А-95 - 75,9 грн/л; дизпальне - 74,9 грн/л; автогаз - 40,9 грн/л.
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