Нафта продовжує дешевшати, Brent торгується $72 за барель

Ціни на нафту продовжують знижуватися у четвер, торгуються на мінімумах з початку військового конфлікту на Близькому Сході на тлі сигналів про швидке відновлення поставок палива через Ормузьку протоку.

Міністр енергетики США Кріс Райт заявив напередодні, що інтенсивність руху суден у протоці наближається до рівнів, що були до початку конфлікту. За минулу добу через нього пройшли 72 судна з 20 млн барелів нафти, повідомив Райт. Міністр попередив, однак, що для повного відновлення судноплавства в Ормузькій протоці знадобиться кілька тижнів, оскільки її необхідно розмінувати.

Ринок також очікує на збільшення поставок з Ірану після пом'якшення Вашингтоном санкцій щодо експорту нафти з країни в рамках переговорів про врегулювання конфлікту.

Ціна серпневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures станом на 8:20 кч становить $72,52 за барель, що на $1,22 (1,65%) нижче, ніж на закриття попередніх торгів. У середу ці контракти подешевшали на $3,34 (4,3%), до $73,74 за барель.

Ф'ючерси на нафту WTI з поставкою у серпні на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) до цього часу подешевшали на $1 (1,42%), до $69,34 за барель. За підсумками попередньої сесії їхня вартість зменшилася на $2,87 (3,9%), до $70,34 за барель.

Як Brent, так і WTI торгуються на мінімумах з 27 лютого.

"Стрімкість зниження цін на нафту багатьох застала зненацька: трейдери враховують у цінах набагато швидше повернення близькосхідної нафти на ринок, ніж очікувалося всього два тижні тому", - зазначає аналітик IG Тоні Сікамор.

Дані Міністерства енергетики США, опубліковані в середу, показали зниження комерційних запасів нафти в країні минулого тижня на 6,088 млн барелів. Товарні запаси бензину зросли на 2,06 млн барелів, дистилятів - на 3,06 млн барелів.

