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АНАЛІТИКА

Нафта трохи дешевшає, Brent торгується $77,6 доларів за барель

Ціни на нафту помірковано знижуються вранці у вівторок після падіння за підсумками попередньої сесії.

Ціна серпневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures станом на 8:15 кч знижується на $0,34 (0,44%), до $77,56 за барель.

Ф'ючерси на нафту WTI з поставкою у серпні на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) до цього часу подешевшали на $0,13 (0,18%) - до $73,73 за барель.

У понеділок обидві марки подешевшали більш ніж на 3% на тлі новин про те, що США надали Ірану звільнення від санкційного режиму на 60 днів після початку переговорів про укладення постійної мирної угоди. Виняток стосується виробництва, продажу, постачання або відвантаження нафти, нафтохімічної продукції або нафтопродуктів. Будь-які платежі, що належать Ірану за купівлю такої продукції, можуть здійснюватися в доларах США.

Крім того, обсяг поставок через Ормузьку протоку поступово відновлюється. За даними Bloomberg, за вихідні через цю ключову для ринку енергоносіїв водну артерію пройшло кілька мільйонів барелів нафти. У понеділок через протоку пройшли два танкери, що загалом перевозили приблизно 2 млн барелів нафти.

"Поступове збільшення нафтових потоків через Ормузьку протоку продовжує чинити тиск на ринок", - зазначили аналітики ING.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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