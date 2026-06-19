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АНАЛІТИКА

Ціни на нафту дещо зростають, Brent торгується на рівні близько $80 доларів за барель

Ціни на нафту у п'ятницю дещо зростають, але ринок завершує тиждень різким зниженням на тлі підписання меморандуму про взаєморозуміння між США та Іраном.

Перспективи збільшення пропозиції на нафтовому ринку покращилися після того, як танкери почали проходити через нещодавно відкриту Ормузьку протоку. У четвер його минули три судна під прапором Саудівської Аравії, що перевозили загалом 6 млн барелів нафти, а також ще кілька танкерів.

Кувейт почав нарощувати видобуток нафти і планує довести його до 2 млн барелів на добу (б/д) протягом тижня, заявив напередодні голова держкомпанії Kuwait Petroleum Corp. шейх Наваф ас-Сабах в інтерв'ю агентству Bloomberg. Видобуток нафти в Кувейті впав до 500 тис. б/д через конфлікт у регіоні.

Міністр нафти Іраку Басім Мохаммед Худайр заявив, що країна готова відновити видобуток і обсяги виробництва поступово повертатимуться до колишніх рівнів.

Ціна серпневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures станом на 8:20 кч становить $79,96 за барель, що на $0,11 (0,14%) вище, ніж на закритті попередніх торгів. У четвер ці контракти подорожчали на $0,3 (0,38%), до $79,85 за барель.

Ф'ючерси на нафту WTI з поставкою в липні на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) на цей час подорожчали на $0,37 (0,45%) - до $76,97 за барель. За підсумками попередньої сесії їхня вартість знизилася на $0,19 (0,25%), до $76,6 за барель.

Від початку цього тижня Brent подешевшала на 8,6%, WTI - майже на 10% на тлі угоди, укладеної Вашингтоном і Тегераном. Однак Ізраїль продовжує військову операцію проти угруповання "Хезболла" в Лівані, що викликає сумніви щодо того, чи зможе мирна угода залишитися в силі.

У Вашингтоні припускають, що матимуть місце порушення перемир'я між Ізраїлем і Ліваном, але мають намір докладати дипломатичних зусиль, щоб цього уникнути, заявив напередодні віцепрезидент США Джей Ді Венс.

Він скасував заплановану на п'ятницю поїздку до Швейцарії для зустрічі з представниками Ірану, що також викликає занепокоєння у трейдерів. "Це не той геополітичний фон, який міг би вселити ринку впевненість у можливості швидкого відновлення нормального судноплавства в Ормузькій протоці", - каже засновниця Vanda Insights Вандана Харі.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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