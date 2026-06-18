Світові ціни на нафту знижуються: Brent на рівні $77,8

Ціни на нафту знижуються вранці у четвер на тлі новин про підписання меморандуму про взаєморозуміння між США та Іраном.

Ціна серпневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures станом на 8:16 кч знижується на $1,79 (2,25%), до $77,76 за барель. У середу контракт подорожчав на $0,59 (0,75%), до $79,55 за барель.

Ф'ючерси на нафту WTI з поставкою в липні на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) на цей час подешевшали на $1,99 (2,59%), до $74,80 за барель. За підсумками попередньої сесії вартість цих контрактів зросла на $0,74 (0,97%), до $76,79 за барель.

Президент США Дональд Трамп особисто підписав меморандум про взаєморозуміння з Іраном, заявив він журналістам у Франції. За інформацією журналіста Axios Барака Равіда, президент підписав документ під час урочистої вечері у Версалі, яку організував президент Франції Еммануель Макрон. Раніше очікувалося, що документ буде підписано в межах зустрічі представників Ірану та США у Швейцарії в п'ятницю.

Представник МЗС Ірану Ісмаїл Багаї підтвердив, що представники Ірану та США підписали остаточну версію меморандуму, який, як очікується, призведе до завершення конфлікту та дозволить відновити рух суден через Ормузьку протоку. Текст меморандуму, який поширюють різні ЗМІ, передбачає негайне відкриття протоки та повне відновлення судноплавства нею протягом 30 днів.

"Падіння цін на нафту поновилося, оскільки ринки продовжують очікувати швидкого повернення іранської нафти на ринок після підписання меморандуму зі США", - зазначив аналітик IG Тоні Сікамор.

Тим часом напередодні стало відомо, що комерційні запаси нафти у США минулого тижня скоротилися на 8,26 млн барелів. Аналітики в середньому очікували їхнього зниження на 4,6 млн барелів.

Загальні запаси нафти з урахуванням стратегічного нафтового резерву (SPR) зменшилися до 758,5 млн барелів - мінімуму з березня 1985 року. Запаси на терміналі в Кушингу, де зберігається нафта, що торгується на NYMEX, скоротилися на 1,61 млн барелів.

