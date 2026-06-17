17 червня бензин і дизель подешевшали — актуальні ціни на АЗС

У середу, 17 червня, середня ціна на бензин марки А-95 знизилася на 15 коп. до 74,92 грн/л, на дизельне пальне - на 91 коп. до 80,88 грн/л.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє портал minfin.com.ua.

Зокрема, зафіксовано такі середні ціни на пальне: бензин марки А-95 (преміум) - 78,8 грн/л (здешевшав на 22 коп.); бензин марки А-95 - 74,92 грн/л (здешевшав на 15 коп.); бензин марки А-92 - 68,8 грн/л (здешевшав на 4 коп.); дизпальне - 80,88 грн/л (здешевшало на 91 коп.). Середня ціна автогазу становить 43,93 грн/л, що на 50 коп. дешевше порівняно із попереднім днем.





У мережі заправок АТ "Укрнафта" ціни на пальне становлять: бензин А-95 - 73,9 грн/л; дизпальне - 79,9 грн/л; автогаз - 42,9 грн/л.

У мережі заправок Авантаж 7 ціни на пальне становлять: бензин А-95 - 70,95 грн/л; дизпальне - 76,95 грн/л; автогаз - 41,95 грн/л.





У мережі заправок ОККО ціни на пальне становлять: бензин А-95 - 78,9 грн/л; дизпальне - 83,9 грн/л; автогаз - 44,9 грн/л.

У мережі заправок БРСМ-Нафта ціни на пальне становлять: бензин А-95 - 71,65 грн/л; дизпальне - 76,59 грн/л; автогаз - 42,13 грн/л.





У мережі заправок WOG ціни на пальне становлять: бензин А-95 - 78,9 грн/л; дизпальне - 83,9 грн/л; автогаз - 44,9 грн/л.

У мережі заправок BVS ціни на пальне становлять: бензин А-95 - 75,99 грн/л; дизпальне - 80,99 грн/л; автогаз - 42,99 грн/л.