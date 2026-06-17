Польоти без нафти: у США відкрили перший у світі завод авіапалива з CO₂

Перша в США комерційна установка, що виробляє авіаційне паливо вуглекислого газу, уловленого з повітря, та відновлюваної електроенергії, почала роботу у штаті Вашингтон, що стало важливою віхою для технології, яка може змінити спосіб виробництва авіаційного пального.

Компанія Twelve, технологічна промислова компанія з Каліфорнії, запустила AirPlant One у Мозес-Лейк, штат Вашингтон. Об'єкт виробляє E-Jet fuel - синтетичне стале авіаційне паливо, створене за допомогою power-to-liquid процесу, що поєднує уловлений CO₂, воду та відновлювану електроенергію.

"Запуск виводить технологію power-to-liquid за межі пілотних програм і лабораторних тестів. Він також створює нову модель внутрішнього виробництва пального, яке не залежить від видобутку сирої нафти", - стверджує Interesting Engineering.

Окрім авіаційного пального, завод виробляє E-Naphtha - хімічну сировину, яка використовується для виготовлення тисяч повсякденних продуктів.

Перетворення повітря на паливо

У центрі AirPlant One знаходиться електролізерна система, яка перетворює уловлений CO₂ і воду на рідкі вуглеводні. Відновлювана електроенергія живить процес, дозволяючи заводу виробляти синтетичне авіаційне паливо, яке хімічно ідентичне своєму викопному аналогу.

"Отримане E-Jet паливо відповідає стандартам сертифікації ASTM для комерційної авіації. Авіакомпанії можуть використовувати його як "drop-in" паливо без модифікації авіадвигунів, обладнання аеропортів чи існуючої інфраструктури. Така сумісність усуває одну з найбільших перешкод для альтернативних видів авіаційного пального", - кажуть розробники технології.

Підприємство вже почало виробляти паливо, що відповідає технічним вимогам для комерційного використання. Це досягнення переводить технологію power-to-liquid у реальну експлуатацію та демонструє, що синтетичне авіаційне паливо можна виробляти у комерційних масштабах.

"Ми розпочали AirPlant One з простої гіпотези: що паливо, яке живить глобальну економіку, може вироблятися з відновлюваної електроенергії та повітря", - сказав Ніколас Фландерс, співзасновник і генеральний директор Twelve. - "Сьогодні ця гіпотеза працює".

Технологія також відрізняється від багатьох інших шляхів виробництва сталого авіаційного пального, які зараз розробляються. Більшість існуючих SAF-процесів базуються на біологічних сировинних матеріалах, таких як використана кулінарна олія, сільськогосподарські відходи та інша органіка. Ці ресурси мають обмеження, пов'язані з доступністю землі та постачанням. Натомість power-to-liquid використовує уловлений CO₂ та відновлювану електроенергію - вхідні ресурси, які, за словами прихильників, мають більшу масштабованість і гнучкість.

Поза межами авіаційного пального

AirPlant One також виробляє E-Naphtha - синтетичну альтернативу нафтовій нафті (naphtha). Цей матеріал є базовим компонентом для тисяч продуктів, включно з пластиком, пакувальними матеріалами, розчинниками та синтетичними волокнами.

"Оскільки E-Naphtha хімічно ідентична традиційній нафті-напті, виробники можуть інтегрувати її у вже існуючі виробничі системи без зміни обладнання чи процесів. Twelve раніше демонструвала її використання в автомобільних компонентах і споживчих продуктах", - пише Interesting Engineering.

Розширення виробництва E-Naphtha збільшує роль заводу за межі авіації. Це підкреслює, як технології утилізації вуглецю можуть підтримувати як транспортний, так і промисловий виробничий сектор.

Переписування економіки пального

Запуск AirPlant One пропонує іншу модель виробництва пального. Традиційні ціни на авіаційне паливо часто коливаються разом із ринками сирої нафти та геополітичними кризами. Електроенергетичне виробництво може забезпечити більшу стабільність витрат завдяки довгостроковим угодам на постачання електроенергії. Twelve заявляє, що їхнє E-Jet паливо може скоротити життєвий цикл викидів вуглецю до 90% порівняно з традиційним авіаційним паливом.

"Компанія також стверджує, що процес потребує менше землі, ніж багато біопаливних підходів, і водночас зміцнює внутрішні ланцюги постачання. Для авіаційної індустрії, яка шукає практичні способи скорочення викидів, AirPlant One є більше ніж просто черговим демонстраційним проєктом", - додає Interesting Engineering.

Об'єкт у Мозес-Лейк показує, що комерційне виробництво синтетичного авіаційного пального з повітря та відновлюваної електроенергії більше не є теоретичним. Воно вже працює, виробляючи сертифіковане паливо для використання в існуючих літаках та інфраструктурі, одночасно пропонуючи новий шлях для внутрішнього виробництва пального.