Нафта продовжує дешевшати, Brent торгується на рівні $78,4 за барель

Ціни на нафту знижуються вранці в середу; трейдери оцінюють деталі меморандуму між США та Іраном, а також сигнали про скорочення запасів палива в США.

Ціна серпневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures станом на 8:10 знижується на $0,57 (0,72%), до $78,39 за барель. У вівторок контракт подешевшав на $4,21 (5,1%), до $78,96 за барель.

Ф'ючерси на нафту WTI з постачанням у липні на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) на цей час подешевшали на $0,58 (0,76%), до $75,47 за барель. За підсумками попередньої сесії вартість цих контрактів впала на $4,7 (5,8%), до $76,05 за барель.

Меморандум про взаєморозуміння між США та Іраном, який планується підписати у п'ятницю у Швейцарії, передбачає послаблення американських санкцій щодо експорту іранської нафти та нафтохімічної продукції, а також розморожування іранських активів.

Крім того, США та їхні регіональні партнери зобов'язуються розробити план відновлення та розвитку Ірану, забезпечивши фінансування розміром щонайменше $300 млрд, йдеться в тексті, який поширив у вівторок міжарабський телеканал "Аль-Арабія".

Президент США Дональд Трамп раніше заявив, що Ормузька протока знову відкрита відповідно до умов узгодженого меморандуму, але пізніше змінив терміни, заявивши, що протока буде знову відкрита після офіційної церемонії підписання документа у п'ятницю.

"Нафта швидко дешевшає на тлі припущень, що Ормузьку протоку незабаром буде відкрито", - зазначив Боб Ягер із Mizuho.

Тим часом іранські танкери вперше за останні два місяці почали вивозити нафту на експорт, повідомляє телеканал CNN. За даними аналітичної компанії TankerTrackers, відстежує морські перевезення, іранські танкери успішно вивезли вже дві партії нафти. За її даними, які підтверджуються супутниковими знімками, щонайменше два супертанкери Національної іранської танкерної компанії з 3,8 млн барелів нафти на борту пройшли лінію військово-морської блокади США.

Тим часом Американський інститут нафти (API) напередодні повідомив, що запаси в країні за минулий тиждень скоротилися на 8,33 млн барелів. Опитані Trading Economics аналітики очікували зниження на 4,5 млн барелів.

API отримує інформацію від операторів НПЗ, нафтосховищ і трубопроводів на добровільній основі. Дані Міністерства енергетики США щодо запасів нафти, які є більш важливими для ринку, будуть опубліковані в середу о 17:30 кч.

