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"Коли зачинились одні двері, відкриваються інші, але ми цього часто не помічаємо, втупившись у зачинені двері"
Гелен Келлер
Нафта дорожчає на фоні напруженості в регіоні Близького Сходу
10:50 03.06.2026 |
Ціни на нафту дещо зросли в середу, 3 червня, на тлі загострення на Близькому Сході, після того як Іран здійснив атаки на Кувейт і Бахрейн.
Про це повідомляє Reuters, передає Укрінформ.
Ф'ючерси на Brent подорожчали на 81 цент, або 0,8%, до 96,81 долара за барель, американська нафта марки West Texas Intermediate (WTI) - на 91 цент, або 1%, до 94,67 долара за барель.
За словами американських військових, Іран запустив балістичні ракети в бік Кувейту та Бахрейну, але не уразив цілі.
Американські війська у відповідь на атаки Тегерана завдали ударів по іранському острову Кешм.
Зазначається, що ринок очікував новин щодо війни в Ірані, оскільки Тегеран розглядав запропоновану угоду зі США щодо припинення конфлікту.
Водночас іранські ЗМІ писали, що Тегеран не спілкувався з Вашингтоном протягом кількох днів, хоча президент США Дональд Трамп заявив, що переговори «тривають безперервно».
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