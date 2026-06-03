Нафта дорожчає на фоні напруженості в регіоні Близького Сходу

Ціни на нафту дещо зросли в середу, 3 червня, на тлі загострення на Близькому Сході, після того як Іран здійснив атаки на Кувейт і Бахрейн.

Про це повідомляє Reuters, передає Укрінформ.

Ф'ючерси на Brent подорожчали на 81 цент, або 0,8%, до 96,81 долара за барель, американська нафта марки West Texas Intermediate (WTI) - на 91 цент, або 1%, до 94,67 долара за барель.

За словами американських військових, Іран запустив балістичні ракети в бік Кувейту та Бахрейну, але не уразив цілі.

Американські війська у відповідь на атаки Тегерана завдали ударів по іранському острову Кешм.

Зазначається, що ринок очікував новин щодо війни в Ірані, оскільки Тегеран розглядав запропоновану угоду зі США щодо припинення конфлікту.

Водночас іранські ЗМІ писали, що Тегеран не спілкувався з Вашингтоном протягом кількох днів, хоча президент США Дональд Трамп заявив, що переговори «тривають безперервно».