Підготовка до зими: Нідерланди нададуть Україні €178 млн і газові турбіни — Шмигаль

Нідерланди нададуть Україні 178 млн євро на підготовку до опалювального сезону 2026/2027 років, розвиток розподіленої генерації та передадуть декомісовані газові турбіни.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявив перший віцепрем'єр-міністр - міністр енергетики Денис Шмигаль після підписання Дорожньої карти співпраці між Україною та Нідерландами в енергетичній сфері на полях Конференції з відновлення України (URC 2026) у Гданську.

Кошти спрямують на підготовку до зими

За словами Шмигаля, фінансування передбачене для підготовки України до опалювального сезону, закупівлі критично важливого обладнання та розвитку розподіленої генерації.

Крім того, вже восени Нідерланди планують передати Україні газові турбіни, виведені з експлуатації.

Україна розраховує на нове енергетичне обладнання

Сторони також домовилися спільно оцінювати можливість використання обладнання із закритих електростанцій Нідерландів для відновлення української енергетичної інфраструктури.

Окремим напрямом співпраці стане розвиток розподіленої генерації із залученням нідерландських технологій та приватного бізнесу. Україна вже передала партнерам перелік пріоритетних потреб і розраховує на постачання когенераційних установок та іншого обладнання.

За словами Шмигаля, загальний внесок Нідерландів до Фонду підтримки енергетики України вже перевищив 100 млн євро.