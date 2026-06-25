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АНАЛІТИКА

«Тіньова» економіка під прицілом: податкова відзвітувала про результати перевірок

14:33 25.06.2026 |

Економіка

Від початку року до бюджету надійшло понад 200 мільйонів гривень за результатами більш ніж 12 тисяч фактичних перевірок, проведених підрозділами податкового аудиту ДПС з початку 2026 року.

Про це інформує Державна податкова служба.

Водночас робота за результатами проведених перевірок триває: частина фінансових санкцій, з донарахованих 500 мільйонів гривень, перебуває на стадії узгодження та сплати, говориться у повідомленні.

Тому сума надходжень до бюджету щоденно збільшується, наголошує податкова.

"Завдяки ризик-орієнтованому підходу та якісному доперевірочному аналізу податківці виявляють порушення у найрізноманітніших сферах - від автоторгівлі та готельно-ресторанного бізнесу до електронної комерції та вендингових мереж", - зазначає ДПС.

За матеріалами: Економічна правда
 

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